Ruth assumiu o lugar da irmã depois de um acidente no mar, mas a gêmea má continua viva e seu retorno mudará os rumos da trama. - enquanto isso, a gêmea boa está casada com Marcos. Mas como e quando Raquel aparece viva em Mulheres de Areia?

Quando Raquel volta na novela?

Raquel vai ficar desaparecida por vários capítulos na novela Mulheres de Areia. Sua primeira aparição após o acidente só ocorre cerca de 20 capítulos após ser dada como morta e com Ruth já se passando por ela há algum tempo. Na reprise no Edição Especial, isso deve ocorrer no final do mês de outubro ou em capítulos de novembro. Nessas cenas de revelação da trama, o público descobre que Raquel está viva porque ela é visitada em um barraco abandonado pela mãe Isaura (Laura Cardoso), que é a primeira a descobrir que a moça está viva.

Durante uma conversa entre as duas, elas relatam que Isaura encontrou a filha porque poucos dias após o acidente andava pela praia, na esperança de encontrar o corpo da garota. No entanto, mal sabia ela que Raquel estava viva e que vivia em um barraco desde que havia conseguido se salvar. Assim, a megera vê a mãe de longe e corre até ela, revelando que está viva e que sobreviveu ao conseguir nadar até a praia e comer restos.

Porém, depois do reencontro entre mãe e filha, as duas mantém o assunto em segredo e Isaura passa a levar comida e dinheiro para a herdeira escondido, já que Raquel não consegue tirar da cabeça uma sede de vingança contra Ruth por ter assumido seu lugar, e adia o seu retorno.

Muitos capítulos se passam e poucas pessoas descobrem que Raquel está viva. Ela se mostra para Vanderlei (Paulo Betti), seu antigo amante, mas depois de conseguir dinheiro para sair do barraco abandonado e alugar um apartamento, ela vive disfarçada e usa uma peruca para passar despercebida. A personagem de Gloria Pires chega a ligar algumas vezes para a casa de Virgílio (Raul Cortez), Marcos e Ruth, mas não revela a verdade para a irmã.

O retorno de Raquel e sua grande aparição para Ruth só ocorre mesmo bem depois da metade da trama, no capítulo 164 da exibição original do folhetim. Ela dá às caras na casa de Clarita (Susana Vieira) depois de uma viagem de Ruth e confronta a gêmea.

Ruth se emociona ao ver a vilã, chora e pede perdão, pois confessa que não sabia que a irmã estava viva ao decidir tomar seu lugar. No entanto, Raquel, que não tem coração, promete que vai tomar o que é seu e se vingar. Nesta altura da história, Marcos já sabe que Ruth estava se passando por Raquel e confessa que ama a mocinha e não quer a ex de volta.

Como termina a rivalidade entre Ruth e Raquel?

Depois do retorno de Raquel, a megera está disposta a fazer o que for preciso para separar a irmã de Marcos. E ela quase consegue acabar com o romance da dupla na reta final do folhetim. Nos últimos capítulos da história de Ivani Ribeiro, a vilã arma um plano para que Ruth flagre ela com Marcos na cama e por isso droga o rapaz, tira suas roupas e fica nua ao lado dele.

Quando Ruth chega, ela vê a irmã e o amado pelados enquanto dormem juntos e se revolta, abandonando o rapaz. Ela só retoma seu relacionamento com Marcos quando Isaura resolve contar a verdade para a herdeira, dando detalhes da armação de Raquel.

O casal consegue paz e felicidade no final da Mulheres de Areia porque Raquel morre - desta vez de verdade - e enfim para com suas maldades. No desfecho da novela, a megera sofre um grave acidente de carro ao ser perseguida na estrada por César (Henri Pagnoncelli). Ela perde a direção do veículo, que após capotar ainda explode, não deixando nenhuma brecha para que a mau-caráter consiga escapar.

