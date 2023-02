Que horas começa o especial da Glória Maria hoje na Sessão da Tarde

A TV Globo fez algumas mudanças em sua programação nesta sexta-feira (03/02) para encaixar algumas exibições especiais que homenageiam a ilustre carreira de Glória Maria, que faleceu na quinta-feira (2). A jornalista passou décadas na emissora e somou muitos trabalhos marcantes, entre eles alguns que serão reexibidos hoje, veja horário.

Horário do especial de Glória Maria na Globo hoje

Nesta sexta-feira (3), a partir das 15h40, a TV Globo irá exibir duas reportagens de Gloria Maria que foram originalmente ao ar no Globo Repórter. A transmissão entrará no lugar da Sessão da Tarde de hoje.

De acordo com o Gshow, as matérias exibidas de Glória são de uma viagem que a jornalista fez pela Costa da China, em 2017. A reportagem mostra ela saltando quando do maior bungee jump do mundo, localizado na região de Macau. A jornalista também surge alimentando um urso panda em Hong Kong.

Mais tarde, depois do Jornal da Globo, a partir das 00h50, o Conversa com Bial vai reprisar a entrevista da famosa no programa em maio de 2020. Essa mesma entrevista será reexibida no sábado, às 23h00, pela Globonews.

Canais como Multishow, GNT e Globonews, todas do Grupo Globo, também ganharão atrações especiais. Na noite desta sexta-feira, às 22h30, o GNT vai transmitir a participação da jornalista no programa Saia Justa Por Aí, em 2018.

Na manhã de sábado, às 09h00, quem sintonizar na GloboNews poderá relembrar a viagem que Glória fez para a Noruega. Essa reportagem também será reprisada no domingo, a partir das 17h00.

Ainda falando na GloboNews, no domingo, a partir das 18h00, haverá transmissão de um especial que reúne clipes dos momentos mais marcantes da carreira da jornalista.

Além disso, a entrevista que a repórter deu para o programa de Tatá Werneck, o Lady Night, será reprisado no domingo a partir das 18h30 no Multishow. Esse mesmo bate-papo foi exibido na quinta-feira na TV Globo, logo após o BBB.

As informações da programação foram divulgadas pelo site oficial da emissora, o Gshow, e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

+ Jornal Nacional faz homenagem à Gloria Maria

Programação das homenagens para a jornalista

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Reportagens de Glória Maria na China - Às 15h40 na TV Globo

Participação de Glória no Saia Justa por Aí - Às 22h30 no GNT

Sábado, 4 de fevereiro

Entrevista no Conversa com Bial - Início da madrugada, às 00h50, na TV Globo

Viagem de Gloria Maria para a Noruega - Às 09h00 na GloboNews

Domingo, 5 de fevereiro

Viagem de Gloria Maria para a Noruega - Às 17h00 na GloboNews

Especial da carreira de Glória Maria - Às 18h00 na GloboNews

Entrevista de Glória Maria no Lady Light - Às 18h30 no Multishow

+Relembre a carreira da jornalista: quantos países Gloria conheceu?