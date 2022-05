Que horas começa Pantanal hoje; resumo do capítulo de terça (31/5)

Sucesso nas telinhas, o público não tem perdido um capítulo do remake de Pantanal na TV Globo. E para não ter perigo de deixar a hora passar e ficar sem acompanhar os momentos iniciais dos próximos episódios da trama, é bom saber que horas começa Pantanal. Além do horário de hoje, terça-feira (31), também conferimos a programação dos demais dias da semana.

Que horas começa Pantanal nesta terça-feira (31/05)?

A novela Pantanal começa às 21 horas e 30 minutos hoje, terça-feira, último dia do mês de maio, depois do Jornal Nacional.

De acordo com a programação oficial da emissora, disponível para consulta no site do canal, o capítulo de hoje terá no total 1 hora e 5 minutos. Em seguida, a partir das 22h35, será exibido na grade da Globo o novo episódio da atual temporada de No Limite.

Para assistir de graça e ao vivo o folhetim, é muito simples. Sintonize na TV Globo na hora que começa a novela Pantanal ou acesse a aba “agora na TV” da TV Globo, para conferir o conteúdo do canal em tempo real pela internet. Caso perca o episódio do dia e queira ver mais tarde na íntegra, será necessário ser assinante da Globoplay.

Há trechos de todos os capítulos disponíveis gratuitamente ao público na plataforma streaming, porém, a opção pode ser incômoda para muita gente, já que é necessário assistir de uma a duas propagandas para cada novo vídeo.

Horário de Pantanal vai ter alteração durante a semana por causa de jogo do Brasil?

O jogo da seleção brasileira contra a Coréia do Sul nesta quinta-feira (2) não vai atrapalhar a exibição da novela Pantanal. A partida será transmitido às 08h00 (horário de Brasília) e só causará alterações na programação matinal do canal. Neste dia, a novela Pantanal continuará no horário das 21 horas e 30 minutos, e passará logo após o Jornal Nacional.

Programação completa – Que horas começa Pantanal na semana de 30/05 a 04/06

Segunda-feira (30): 21h30 – 22h35

Terça-feira (31): 21h30 – 22h35

Quarta-feira (1): 21h30 – 22h35

Quinta-feira (2): 21h30 – 22h35

Sexta-feira (3): 21h30 – 22h35

Sábado (4): 21h25 – 22h30

*Horários podem sofrer mudanças pela TV Globo sem aviso prévio.

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo da novela Pantanal, Juma vai lembrar Muda das palavras do Velho do Rio sobre vingança. Longe da fazenda dos Leôncio, Levi enfrentará Tenório e cederá à sedução de Maria Bruaca, que acabará desmaiando. O personagem de Murilo Benício dirá para Guta que não pode largar seus outros três filhos.

Além disso, Tenório ficará com ciúmes de Maria Bruaca, mas em seguida se sentirá vitorioso ao ver que a mulher reassumiu seu fardo. Guta e Zefa ficarão com pena de Maria Bruaca. Alcides ameaçará Levi, o peão vai querer saber mais sobre o que Levi fez com sua patroa. Guta ficará intrigada com a mudança repentina da mãe.

Trindade vai alertar José Lucas para ter cuidado com o interesse que tem por Juma. No final do capítulo de hoje da novela Pantanal, que começa às 21 horas e 30 minutos, Alcides dirá para Levi que quando Tenório retornar de São Paulo, poderá cumprir o que prometeu a Muda.

Recentemente no folhetim, José Leôncio descobriu que Zé Lucas é seu filho:

