Que horas começa Travessia hoje, dia de estreia da novela das 9

A nova novela de Gloria Perez vai fazer sua estreia nas telinhas da Globo nesta segunda-feira (10) e substituirá o sucesso Pantanal na faixa das 9. Para não perder nada da nova trama, é bom conferir que horas começa Travessia. A exibição será depois do Jornal Nacional e este primeiro capítulo terá 1 hora e meia de duração.

Que horas começa Travessia hoje na Globo?

Às 21h40 é que horas começa Travessia hoje (10) nas telinhas da Globo, de acordo com o cronograma oficial da emissora. O folhetim terá 1 hora e meia no ar e o primeiro capítulo será encerrado às 23h10, horário da Tela Quente desta segunda-feira.

De acordo com os resumos cedidos pela emissora, neste primeiro episódio da trama, o público irá conhecer a protagonista maranhense Brisa (Lucy Alves) ainda na infância. Ela estará brincando com Ari nas cenas inicias do folhetim, menino que acaba se tornando seu namorado. A dupla é feliz junta, mesmo com a mãe do jovem, Núbia (Drica Moraes), sendo uma pedra no sapato de Brisa, por ser totalmente contra o romance.

Com uma passagem de tempo, será mostrado que os dois continuam o romance na vida adulta. Agora, eles também tem um filho. O casal é “juntado”, mas está prestes a se casar oficialmente quando Ari (Chay Suede) recebe a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro.

Os planos de Ari no sudeste são de investigar a construtora de Guerra (Humberto Martins) e acabar com os planos do empresário de derrubar um dos casarões históricos do Maranhão para a construção de um shopping futurista.

Neste mesmo primeiro capítulo da novela, em que às 21h40 é que horas começa Travessia, o destino de Brisa será marcado. Do outro lado do oceano, em Portugal, Rudá (Guilherme Cabral) vai fazer uma montagem e colocará o rosto de Brisa no corpo de uma suposta sequestradora de crianças.

Nos próximos capítulos, essa atitude de Rudá acabará afetando a vida de Brisa gravemente. Quando a jovem resolver viajar para o Rio de Janeiro atrás do namorado, ela será surpreendida por uma obra do destino. Antes de conseguir embarcar, ela será reconhecida por causa da imagem falsa que circulou pela internet e será acusada de ser uma criminosa.

Programação da semana da novela:

Segunda-feira (10): 21h40

Terça-feira (11): 21h50

Quarta-feira (12): 20h50

Quinta-feira (13): 21h50

Sexta-feira (14): 21h50

Sábado (15): ainda não divulgado

Assista a chamada da novela e se prepare para a estreia:

Como assistir ao vivo online

Para quem não quer perder a que horas começa Travessia, mas estará longe de casa ou não tem uma televisão disponível, saiba que é possível assistir a novela por um celular, tablet, notebook ou qualquer outro meio com acesso a internet.

Para quem vai acompanhar a que horas começa Travessia pela internet, é necessário usar a Globoplay. A plataforma streaming exibe a programação em tempo real da emissora gratuitamente e é melhor opção para quem não vai ver a estreia por um aparelho de televisão.

A única obrigatoriedade para isso é a criação de um cadastro na plataforma, mas pode ficar tranquilo que o processo é rápido, fácil e totalmente de graça.

O primeiro passo é acessar a Globoplay no endereço https://globoplay.globo.com/ ou baixar o aplicativo no seu celular. Depois, é só:

1 – Clicar em “entrar” e depois em “cadastre-se”

2 – Inserir os seguintes dados: nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade

3 – Depois que todos os campos estiverem preenchidos, selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

4 – Para finalizar é só clicar no botão “Cadastrar”

Depois, é só abrir a plataforma e usar a aba Agora na TV a que horas começa Travessia e pronto!

