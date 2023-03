Quem é a atriz que faz Catarina em Amor Perfeito: conheça Cristiane Amorim

A baiana de 50 anos de idade Cristiane Amorim já fez alguns trabalhos marcantes na TV Globo, como em Joia Rara e Órfãos da Terra. Agora, ela se destaca nas telinhas como Catarina em Amor Perfeito, personagem essencial para a liberdade da protagonista injustiçada Marê da novela das 6.

VEJA | Onde é gravada a novela Amor Perfeito?

Atriz Cristiane Amorim tem 30 anos de carreira

Cristiane Amorim começou sua carreira em 1992. Ela é natural de Amargosa, no interior da Bahia, e fez teatro na UFBA. Com vários trabalhos no currículo desde que ingressou na área, ela somou desde campanhas publicitárias, até peças de teatro e participações no cinema, como nos filmes O Diário do Convento (1997), Se Eu Fosse Você (2005), Um Sonho de Menina (2007), Nosso Lar (2009) e Os Penetras (2012).

Os projetos na TV Globo começaram em 2006, quando ela participou do episódio A Estrada das Perdidas de Sob Nova Direção, da terceira temporada da série. Em seguida, ela engrenou na comédia e também participou de episódios de A Grande Família (2007), Faça sua História (2008) e S.O.S. Emergência (2010).

No mundo das novelas, ela ganhou destaque em algumas obras da emissora. Em 2011, ela viveu a personagem Janaina em Cordel Encantado, mulher que trabalhava na bilheteira do cinema de Brogodó.

Um de seus maiores papéis foi a Zefinha de Joia Rara (2013 - 2014), novela de Duca Rachid e Thelma Guedes. A personagem era prima de Amelinha (Bianca Bin) e trabalhava na Fundição Hauser. Moradora de um cortiço, ela sonhava em subir na vida e por isso acaba envolvida em armações de Manfred (Carmo Dalla Vecchia).

SAIBA: Em que ano se passa a novela Amor Perfeito

Ela viveu Camila em A Regra do Jogo (2015 - 2016), empregada de Claudine, papel da atriz Maria Padilha.

Antes de interpretar sua atual personagem Catarina em Amor Perfeito, sua novela mais recente foi Órfãos da Terra, de 2019. Ela interpretou Santinha, uma mulher atrapalhada e fofoqueira que trabalhava como arrumadeira na casa de Rania (Eliane Giardini). Ela tinha bom coração e tentava o seu melhor, mas acabava cometendo confusão e então levava broncas da patroa.

Em 2023, ela retorna para a faixa das 18h00 para interpretar Catarina em Amor Perfeito, uma testemunha essencial no caso de Marê.

Quem é Catarina em Amor Perfeito?

Camareira no Grande Hotel na novela Amor Perfeito, Catarina em Amor Perfeito se torna a testemunha chave para que Marê consiga ter seu caso anulado e possa sair da cadeia após 8 anos. Marê foi acusada pela morte do pai, mas a funcionária viu a herdeira deixando o local antes dos tiros que acabaram com a vida de Leonel (Paulo Gorgulho).

Catarina em Amor Perfeito fica muitos anos calada por medo, mas depois de quase uma década de Marê na prisão por um crime que não cometeu, a camareira é convencida por Julio (Daniel Rangel) a depor.

O vilão Gaspar (Thiago Lacerda) até tenta calar a mulher e corre para a casa de Catarina para detê-la, mas é tarde demais quando ele chega por lá.

Apesar do medo de represálias, diante das autoridades Catarina conta tudo o que viu no dia do atentado contra o patrão e afirma que Marê saiu do hotel pouco antes do disparos contra o empresário serem ouvidos pelos convidados e funcionários do local

Julio então entra com um pedido de anulação de sentença e Marê consegue finalmente ver uma luz no fim do túnel. Quem fica possessa de raiva com a situação é Gilda (Mariana Ximenes), a verdadeira culpada pelo crime e que armou tudo contra a enteada.