Uma das maiores surpresas da trama de João Emanuel Carneiro é quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita. No começo do folhetim, o público ficou em dúvida sobre quem era de fato malvada, Donatela ou Flora. As atitudes da personagem de Patrícia Pilar levaram a acreditar que ela sofreu uma grande injustiça e havia sido vítima durante anos da ricaça interpretada por Claudia Raia. Porém, essa dúvida não dura para sempre. Ao longo da história, o público descobre a verdade com uma revelação surpreendente.

Quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita, Flora ou Donatela?

Flora é quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita. A mulher se fingiu de mocinha injustiçada quando deixou a cadeia após 18 anos e disse ter sido presa por um crime que não cometeu – a morte de Marcelo. No começo da trama, o público não sabe de fato se a personagem está falando a verdade, mas mais tarde, tudo vem a tona.

A surpreendente descoberta do público de que Flora era uma mentirosa e assassina aconteceu durante um embate entre a vilã e Donatela. Depois de ser humilhada por Lara – que acredita nas palavras de Flora de que Donatela seria a verdadeira assassina de Marcela – a personagem de Claudia Raia resolve lidar com Flora. Ela aponta uma arma para a ex-amiga e sai de carro com ela. As duas chegam a um lugar isolado e Donatela promete atirar em Flora, mas não consegue puxar o gatilho.

Neste momento, Flora diz: “você não tem coragem. Sabe por que? Porque você não é uma assassina como eu”. É partir daí que não restam dúvidas sobre quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita. Após essa cena, é exibido um flashback da morte de Marcelo e então o público pode ver com toda a certeza de que foi Flora quem atirou no filho de Gonçalo e Irene.

Para quem não lembra dos motivos da vilã para cometer o crime, o marido de Donatela descobriu que sua ex-amante mentiu e que Lara era na verdade filha de Dodi. Como ele ia revelar a verdade, o que deixaria Flora bem longe da herança da família, a vilã resolveu matá-lo para continuar escondendo a paternidade da filha.

Esta revelação de quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita aconteceu no capítulo 56 da versão original, que foi ao ar no dia 5 de agosto de 2008. Já na reexibição do folhetim no Vale a Pena Ver de Novo, agora em 2022, o aguardado momento aconteceu um pouco antes, no capítulo de número 45, que foi exibido no dia 15 de julho. Isso acontece porque em reprises é comum que cortes sejam feitos ao longo da trama, o que encurta a história.

Quem vence a rivalidade

Depois de revelado quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita para o público, há uma longa briga entre as personagens de Claudia Raia e Patrícia Pilar. Todos acreditam nas mentiras de Flora, por isso Donatela acaba presa por ser vítima de armações da vilã, que a incriminam por crimes que não cometeu, como o assassinato de Marcelo e o assassinato do Dr. Salvatore.

Donatela então passa um longo tempo na trama tentando encontrar provas contra a rival para mandá-la de volta para a cadeia. No final da história, Donatela engana Flora e consegue que fazer com que a vilã confesse seus crimes publicamente. Ela acaba presa, mas pouco depois escapa da cadeia.

Não satisfeita em já ter acabado com a paz de Donatela durante todo esse tempo, Flora não foge e decide ir novamente atrás de Donatela. Ela invade o casamento da viúva de Marcelo com Zé Bob, mas não consegue estragar a cerimônia. Porém, a vilã escuta sobre o lugar em que o casal vai passar a noite de núpcias e os segue até lá. Ela então faz a dupla de refém, mas é derrotada quando Lara, Irene e Silveirinha aparecem. A vilã leva um tiro de Lara, sobrevive e vai para a cadeia, de onde não sai mais.

Vilões da novela do Vale a Pena Ver de Novo

Flora é quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita, porém, a personagem de Patrícia Pilar não era a única que realizava maldades na trama de João Emanuel Carneiro. Outros nomes também conquistaram a antipatia do público e foram autores de crimes ao longo da trama.

Dodi: interpretado por Murilo Benício, Dodi era um interesseiro que passava por cima de qualquer um para conseguir o que queria. Depois de desviar dinheiro da empresa dos Fontini e assim acabar se separando de Donatela – com quem foi casado durante uma parte da trama – ele se junta a Flora e vira um dos principais aliados de quem é a verdadeira vilã da novela A Favorita.

Suas atitudes acabam resultando em uma morte trágica. Nos últimos capítulos da trama, Dodi faz Donatela de refém e exige milhões de dólares para Flora para fugir. Ele não consegue o dinheiro que tanto queria e ainda acaba morto por Flora.

Leonardo: papel de Jackson Antunes, Leonardo é um homem violento que trata muito mal a esposa Catarina (Lilia Cabral). Ele também é um pai omisso e uma péssima pessoa no geral. O personagem não é um dos vilões principais da trama e não interage com o núcleo da grande vilã da história, Flora, porém, foi muito odiado pelos telespectadores da novela quando o folhetim foi exibido pela primeira vez nas telinhas.

Na época em que A Favorita estava no ar, o ator foi agredido na rua por pessoas que não sabiam separar ficção da realidade. Ele precisou ficar algum tempo no hospital para se recuperar. Para quem se pergunta o que aconteceu no final da trama, Catarina consegue se livrar do casamento abusivo e deixa o personagem de Jackson Antunes para trás.

Silveirinha muda de lado ao longo da novela: o personagem de Ary Fontoura realizou muitas maldades no folhetim, ele não foi um empresário justo para Flora e Donatela, sequestrou o filho de Donatela quando o bebê tinha apenas seis meses e por grande parte da trama foi aliado de Flora, ajudando a malvada em crimes.

No entanto, depois de ser muito maltratado por Flora, ele resolve mudar de lado e se torna aliado da mocinha da história, Donatela. No final da novela, ele se dá bem. Além de não pagar por seus crimes, ele encontra uma nova dupla sertaneja para empresariar.

Leia também – Resumo da novela A Favorita final