Quem é Miguel em Chocolate com Pimenta?

Miguel é um personagem misterioso que surge em Ventura após perder a memória. Ele se lembrará do que foi fazer na pequena cidade ao longo da trama, mas optará por manter segredo por um tempo, até que se apaixonará por Aninha.

Miguel é filho de quem em Chocolate com Pimenta?

Miguel é encontrado por Ana Francisca vagando no meio da mata após sofrer um acidente de balão. A queda faz com que o rapaz perca a memória temporariamente e não se lembre do que foi fazer em Ventura. Na verdade, ele é filho de Ludovico (Ary Fontoura) com um cigana e está em busca de informações sobre seu pai biológico.

Mesmo após se lembrar de sua identidade, Miguel decide manter suas intenções em segredo. Ele descobre que Ludovico morreu, e que a moça que lhe acolheu, Aninha, é viúva dele. Apesar de saber que o antigo dono da fábrica de chocolates era rico, o rapaz não está de olho na fortuna dele mas sim em descobrir quem seu pai biológico era.

Apesar de estar focado em seu objetivo, Miguel ainda terá tempo de se apaixonar. A convivência com Ana Francisca fará com que o rapaz comece a nutrir por ela, despertando a fúria de Danilo (Murilo Benício). Os dois vão travar um guerra um contra o outro movida por ciúmes e disputam o coração da protagonista.

É apenas no capítulo 169 da exibição original de Chocolate com Pimenta que Miguel revela para Ana quem ele realmente é após ser acusado de roubo por Bernardo (Kayky Brito). Na frente de toda a família de Aninha, o rapaz faz a confissão. "Eu sou filho do Ludovico", diz. "Você tem algum documento para provar?", questiona Márcia (Drica Moraes). "Não. Minha mãe era cigana e meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Anos mais tarde, ele mandou uma carta para ela dizendo que estava arrependido. Por isso eu vim pra cá", afirma.

Miguel também explicará que não estava tentando roubar Ana - ele queria encontrar algum diário ou documento de Ludovico para provar a paternidade.



Miguel fica com Ana em Chocolate com Pimenta?

A família de Aninha, assim como a protagonista, vai entender os motivos que levaram o rapaz a ocultar a verdade e continuarão o acolhendo.

O cigano terá um papel fundamental quando Aninha perder a fortuna de Ludovico para Jezebel (Elizabeth Savala). Os dois vão produzir juntos os "bombons mágicos" feitos a partir da receita secreta deixada pelo ricaço antes de sua morte, que serão um sucesso em Ventura e roubam toda a clientela da fábrica de chocolates, que estará sob o comando dos vilões.

Além disso, haverá uma nova audiência para decidir quem vai ficar com a fortuna de Ludovico. Miguel dará um depoimento muito importante a favor de Aninha, que conseguirá recuperar o dinheiro após provar que o testamento apresentado por Jezebel é falso.

No entanto, Miguel será o pivô de um novo desentendimento entre Ana e Danilo quando os dois tiverem se acertado no final da trama. O sobrinho de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) descobrirá que o rapaz pintou um quadro da protagonista e chegará a conclusão de que a loira posou nua para ele - essa é mais uma armação de Olga (Priscila Fantin) para separar o casal.

Cansado de intrigas, Miguel decidirá ir embora de Ventura com o seu balão. Assim, Aninha e Danilo vão se reconciliar mais uma vez após o mauricinho descobrir que tudo não passou de uma armação da vilã, que finalmente se dará por vencida e se casará com Peixoto (Ângelo Paes Leme).

Já Ana e Danilo ficam juntos no final da novela. A mocinha dá à luz a Carmen, segunda filha do casal.