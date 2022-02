Quem morre na novela Além da Ilusão? 2 personagens saem na 1ª fase

Quem morre na novela Além da Ilusão? Personagem de atriz protagonista já se despede do folhetim na primeira semana no ar - Foto: Reprodução/Globo

A primeira fase da obra de Alessandra Poggi já começa com uma tragédia, que mudará a vida de alguns para sempre. Quem morre na novela Além da Ilusão? Mesmo com poucos capítulos no ar até agora, alguns personagens já vão se despedir do folhetim e duas mortes vão marcar esta primeira semana de exibição.

Quem morre na novela Além da Ilusão?

Elisa e Afonso morrem no começo da novela Além da Ilusão, as cenas dos últimos suspiros dos personagens ainda vão ao ar. Nos próximos capítulos, o idoso irá falecer depois de passar muito mal e deixará um segredo para trás. Já a mocinha vai ser assassinada.

Afonso morre antes que Elisa na novela Além da Ilusão. A despedida do personagem de Lima Duarte será no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira (11). Logo no começo do episódio, o Doutor Elias irá atestar a morte do fazendeiro. Heloísa ficará desesperada e não é por amar muito o patriarca.

O que acontece é que o homem revela pouco antes de falecer que sabe o paradeiro da filha de Heloísa, que foi levada de seus braços ao nascer. Porém, Afonso passa mal e morre antes de revelar o que sabe.

Já no capítulo de sábado (12), a despedida da vez será de Elisa. A mocinha conseguirá escapar do quarto de hotel em que foi presa pelo pai, que seguiu para a pensão de Davi com uma arma. A personagem se dirigirá para a casa do amado e lá acabará em meio a discussão do pai com o ilusionista.

Matias (Antonio Calloni) vai ameaçar Davi e disparará sua arma, porém, a bala acabará acertando Elisa, que morrerá. Davi será culpado pelo crime e acabará preso injustamente, nos capítulos da próxima semana, ele será condenado a 20 anos de cadeia.

Participação especial

Quem também morre em Além da Ilusão é o personagem de João Vitti, em uma participação especial que durou alguns segundos no primeiro capítulo do folhetim.

O ator interpretou o pai de Davi em um flashback. O mágico contou para a responsável da pensão em que vive que seu pai era dono de uma grande empresa que faliu e que pouco depois o homem faleceu.

Haverá mortes na 2ª fase da novela?

Ainda não foi revelado se mais personagens morrerão na novela Além da Ilusão. A segunda fase do folhetim terá início na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro, e ambientará a trama a partir de 1944, dez anos após a morte de Elisa e Afonso.

O único personagem que terá momentos de sofrimento envolvendo sua saúde até então é Matias. O personagem de Antonio Calloni perderá o juízo após o assassinato de Eliza, que terá acontecido por suas próprias mãos, e terá que lidar com a artrose, doença que vem tratando desde o primeiro capítulo do folhetim.

Quantos capítulos Além da Ilusão vai ter?

É previsto que Além da Ilusão tenha no total 167 capítulos. Este cenário só irá mudar, caso a emissora precise encurtar ou estender a novela por algum motivo, como aconteceu com o atual folhetim das 9, Um Lugar ao Sol, que precisou transformar seus 107 capítulos em 118 com reedições por causa do adiamento de Pantanal.

Depois que Além da Ilusão for finalizada, a faixa das 6 será ocupada por Mar do Sertão, de Mário Teixeira. O nome do folhetim ainda é considerado temporário e pode mudar. A história será situada em um cidade fictícia do nordeste e seguirá a trajetória de dois personagens, Zé Paulino e Candoca (ainda sem atores escalados).

A trama de Além da Ilusão, que começa em 1934 e depois salta para 1944, foi escrita por Alessandra Poggi, roteirista na Globo há mais de duas décadas e pela primeira vez autora título de uma novela. As gravações aconteceram em Poços de Caldas, Minas Gerais, e nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

Assista a abertura do folhetim, com voz de Gaby Amarantos, que aparecerá na segunda fase da produção:

