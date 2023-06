Relembre o final de Judite em O Rei do Gado

Saiba como são as últimas cenas do final de Judite em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Globo

O último capítulo da reprise de O Rei do Gado vai ao ar nesta sexta-feira, 2 de junho, e o público já se prepara para se despedir dos personagens do sucesso de 1996-1997 de Benedito Ruy Barbosa. Entre eles está Judite, empregada bondosa, leal e defensora da casa de Geremias (Raul Cortez). Veja como foi o final da personagem de Walderez de Barros na trama.

Judite tem final feliz em O Rei do Gado

Depois de anos de lealdade ao patrão, Judite termina a novela O Rei do Gado feliz ao lado de Geremias, mas agora como sua mulher. Nos capítulos da reta final da reprise, o público pôde acompanhar o início do romance da dupla. A personagem de Walderez de Barros tinha medo dar início ao relacionamento, pois ainda era virgem, mas logo se soltou e ganhou noites quentes com o fazendeiro.

O desfecho da mulher é ainda mais feliz quando ela vê a união das famílias Mezenga e Berdinazzi no último capítulo da novela. Depois que Bruno Mezenga encontra a medalha de honra que pertencia a Bruno Berdinazzi e esteve enterrado em seu cafezal durante anos, ele a devolve para o tio, o que amolece o coração de Geremias.

Após a dupla selar a paz, Geremias leva Judite até a casa em que cresceu e passou para as mãos de Bruno e Luana como novos moradores. Em um momento emocionante, o casal conhece o herdeiro de Luana e Bruno, o pequeno Felipe Berdinazzi Mezenga, e Judite parabeniza a moça: “foi você que juntou os Berdinazzi e Mezenga (…) Quando Deus te salvou daquele caminhão que rolou na ribanceira e ficou só você, Deus sabia o que estava fazendo. Se não fosse você, não tinha acontecido essa história toda”.

As últimas cenas de Judite são no casamento de Bruno e Luana, que conta com convidados de ambas as partes, já que as famílias rivais colocam um ponto final na guerra que ultrapassou gerações. Em sua despedida da trama, a empregada se diverte ao lado do amado e dança muito na cerimônia.

Por onde anda a atriz Walderez de Barros?

Aos 82 anos de idade, a atriz Walderez de Barros continua na ativa. Ela está afastada das novelas há alguns anos, mas continua trabalhando no teatro, filmes e produções para a televisão e o streaming.

Agora em 2023, a famosa entrou para o elenco da série Betinho, da Globoplay, para substituir Marieta Severo, que teve conflitos de agenda por conta de projetos de teatro. Na trama, ela viverá a mãe do sociólogo Betinho, protagonista da produção interpretado por Julio Andrade.

Nos palcos, a atriz esteve nas peças As Três Irmãs e A Semente de Romã no ano passado. Também em 2022, ela apareceu nas telonas dos cinemas com Pureza, trama que se passa nos anos 90 e mostra a luta de uma mãe que busca pelo filho desaparecido.

Antes disso, ela esteve na série Hebe (2019). Nesta época, ela trabalhou também na novela Éramos Seis, seu último folhetim. Na história, ela vivia a viúva Marlene, mãe de Júlio (Antonio Calloni). Ela era uma mulher difícil de conviver e com muito mal humor.

Walderez fez muitas outras novelas na TV Globo ao longo da carreira, como Sete Vidas (2015), Salve Jorge (2012 – 2013), Morde & Assopra (2011), Escrito nas Estrelas (2010), Paraíso (2009), Página da Vida (2006), Alma Gêmea (2005), Mulheres Apaixonadas (2003), O Clone (2001), Laços de Família (2000), O Rei do Gado como Judite, é claro, entre outras.

