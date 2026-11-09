Sessão da Tarde hoje: Karatê Kid tem Jackie Chan e Jaden Smith

Sessão da Tarde hoje: Karatê Kid tem Jackie Chan e Jaden Smith

A programação da Sessão da Tarde desta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, traz o filme Karatê Kid, produção de ação e drama lançada em 2010. Estrelado por Jackie Chan e Jaden Smith, o longa acompanha a história de um garoto que precisa recomeçar a vida em outro país e encontra nas artes marciais uma maneira de enfrentar as dificuldades. A exibição está prevista para as 15h30, na TV Globo, conforme a programação divulgada pela emissora.

Qual é a história de Karatê Kid?

Dre Parker (Jaden Smith) é um garoto de 12 anos que deixa Detroit, nos Estados Unidos, para morar em Pequim, na China, com a mãe, Sherry (Taraji P. Henson). A mudança acontece por causa de uma oportunidade profissional dela, mas a adaptação ao novo ambiente não é simples.

Sem conhecer o idioma e os costumes locais, Dre enfrenta dificuldades na escola. A situação fica ainda mais complicada quando ele se aproxima de Meiying (Wenwen Han), uma colega por quem desenvolve interesse. O relacionamento desperta o ciúme de Cheng (Zhenwei Wang), um estudante que passa a perseguir e intimidar o garoto.

Depois de sofrer agressões, Dre conhece o senhor Han (Jackie Chan), funcionário do prédio onde mora. O homem, que aparenta ser apenas um zelador reservado, revela que domina as artes marciais e aceita ensinar o garoto a se defender.

O treinamento, porém, vai muito além dos golpes. Ao longo das aulas, Dre aprende sobre disciplina, paciência, autocontrole e confiança. Com a ajuda do mestre, ele começa a se preparar para enfrentar seus adversários.

O filme reúne atores conhecidos do cinema internacional. Jaden Smith interpreta o protagonista Dre Parker, enquanto Jackie Chan assume o papel do senhor Han.

Também fazem parte do elenco:

Taraji P. Henson: Sherry Parker, mãe de Dre;

Wenwen Han: Meiying, colega por quem Dre se interessa;

Zhenwei Wang: Cheng, o principal antagonista;

Yu Rongguang: mestre Li.

A direção é de Harald Zwart, cineasta norueguês que também trabalhou em produções como A Pantera Cor-de-Rosa 2.

Karatê Kid é um remake do filme original?

A produção de 2010 é uma nova versão da história apresentada em Karatê Kid – A Hora da Verdade, de 1984, estrelado por Ralph Macchio e Pat Morita.

A principal diferença está no cenário e na modalidade de luta. Enquanto a produção original acompanha Daniel LaRusso aprendendo karatê com o senhor Miyagi, a versão de 2010 leva a história para a China e coloca o kung fu no centro do treinamento.

Na nova versão, Jackie Chan assume uma posição semelhante à de Pat Morita no filme original, como o mentor que ensina ao jovem protagonista lições que ultrapassam as técnicas de combate.

Lançado em 2010, Karatê Kid tem aproximadamente 2 horas e 20 minutos de duração. O filme foi produzido pela Columbia Pictures e distribuído pela Sony Pictures.

A produção teve bom desempenho comercial. Segundo dados do Box Office Mojo, arrecadou aproximadamente US$ 359,1 milhões em bilheteria mundial, diante de um orçamento estimado em US$ 40 milhões.