Canais
Cinema & TV

Sessão da Tarde hoje: Karatê Kid tem Jackie Chan e Jaden Smith

Filme começa após a novela

Escrito por Anny Malagolini
Karatê Kid sessão da tarde
Karatê Kid - Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A programação da Sessão da Tarde desta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, traz o filme Karatê Kid, produção de ação e drama lançada em 2010. Estrelado por Jackie Chan e Jaden Smith, o longa acompanha a história de um garoto que precisa recomeçar a vida em outro país e encontra nas artes marciais uma maneira de enfrentar as dificuldades. A exibição está prevista para as 15h30, na TV Globo, conforme a programação divulgada pela emissora.

Qual é a história de Karatê Kid?

Dre Parker (Jaden Smith) é um garoto de 12 anos que deixa Detroit, nos Estados Unidos, para morar em Pequim, na China, com a mãe, Sherry (Taraji P. Henson). A mudança acontece por causa de uma oportunidade profissional dela, mas a adaptação ao novo ambiente não é simples.

Sem conhecer o idioma e os costumes locais, Dre enfrenta dificuldades na escola. A situação fica ainda mais complicada quando ele se aproxima de Meiying (Wenwen Han), uma colega por quem desenvolve interesse. O relacionamento desperta o ciúme de Cheng (Zhenwei Wang), um estudante que passa a perseguir e intimidar o garoto.

Depois de sofrer agressões, Dre conhece o senhor Han (Jackie Chan), funcionário do prédio onde mora. O homem, que aparenta ser apenas um zelador reservado, revela que domina as artes marciais e aceita ensinar o garoto a se defender.

O treinamento, porém, vai muito além dos golpes. Ao longo das aulas, Dre aprende sobre disciplina, paciência, autocontrole e confiança. Com a ajuda do mestre, ele começa a se preparar para enfrentar seus adversários.

O filme reúne atores conhecidos do cinema internacional. Jaden Smith interpreta o protagonista Dre Parker, enquanto Jackie Chan assume o papel do senhor Han.

Também fazem parte do elenco:

Taraji P. Henson: Sherry Parker, mãe de Dre;

Wenwen Han: Meiying, colega por quem Dre se interessa;

Zhenwei Wang: Cheng, o principal antagonista;

Yu Rongguang: mestre Li.

A direção é de Harald Zwart, cineasta norueguês que também trabalhou em produções como A Pantera Cor-de-Rosa 2.

Karatê Kid é um remake do filme original?

A produção de 2010 é uma nova versão da história apresentada em Karatê Kid – A Hora da Verdade, de 1984, estrelado por Ralph Macchio e Pat Morita.

A principal diferença está no cenário e na modalidade de luta. Enquanto a produção original acompanha Daniel LaRusso aprendendo karatê com o senhor Miyagi, a versão de 2010 leva a história para a China e coloca o kung fu no centro do treinamento.

Na nova versão, Jackie Chan assume uma posição semelhante à de Pat Morita no filme original, como o mentor que ensina ao jovem protagonista lições que ultrapassam as técnicas de combate.

Lançado em 2010, Karatê Kid tem aproximadamente 2 horas e 20 minutos de duração. O filme foi produzido pela Columbia Pictures e distribuído pela Sony Pictures.

A produção teve bom desempenho comercial. Segundo dados do Box Office Mojo, arrecadou aproximadamente US$ 359,1 milhões em bilheteria mundial, diante de um orçamento estimado em US$ 40 milhões.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Mais lidas

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo Samba de Gafieira

Aima A05 no Brasil

Mini carro elétrico chinês tem três lugares, roda 60 km e pode custar R$ 49 mil

pronunciamento Lula

Veja o pronunciamento do Presidente Lula hoje na íntegra

Os Simpsons previram apagão mundial

Os Simpsons previram apagão mundial no dia 17 de novembro? Entenda a teoria que viralizou

Você pode gostar também

Que horas começa o Teleton hoje

Que horas começa o Teleton hoje no SBT: transmissão ao vivo

doar teleton

Veja como doar para o Teleton 2026

Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje vai passar o filme Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

Amigos Para Sempre sessão da tarde

Sessão da Tarde hoje exibe Amigos Para Sempre, inspirado em história real

morte max avenida brasil

Max morre em Avenida Brasil? Relembre o desfecho do personagem

Zambi morre em A Nobreza do Amor

Zambi morre em A Nobreza do Amor? Veja o que acontece com José na novela

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes