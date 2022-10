Resumo da novela Travessia hoje: após 2 meses, Oto vai até Brisa na prisão

Personagem tem sofrido as consequências de se envolver com Oto e continua atrás das grades.

A segunda semana da nova novela de Gloria Perez se aproxima de sua conclusão e a trama da mocinha Brisa (Lucy Alves) ganhará novos passos. No resumo da novela Travessia desta sexta-feira (21), uma passagem de tempo vai ocorrer na trama e a namorada de Ari (Chay Suede) completará a marca de 2 meses na cadeia. A mulher terá a visita de Oto (Romulo Estrela), que irá ajudá-la.

O que tem no resumo da novela Travessia de hoje, sexta-feira – 21/10?

O resumo da novela Travessia de hoje começa com Guerra acusando Stenio de estar mancomunado com Moretti. Na cadeia, Brisa vai chorar ao descobrir pelo delegado que a versão contada por Oto a prejudicou.

Ari contará para Dante que foi despedido do emprego e Gil incentivará Ari a aceitar a proposta de Talita para conhecer Guerra. Oto ficará sabendo por Moretti que Brisa disse ao delegado que o seu depoimento era mentiroso e o empresário dirá a Oto que ele e Stenio desconfiam que o hacker está envolvido por Brisa.

Dois meses vão se passar…

Ari e Chiara vão se aproximar cada vez mais. Núbia acreditará na fofoca de Adalgisa, que vai espalhar para as pessoas que viu Brisa em São Luís acompanhada de outro homem. A sogra da mocinha contará tudo para Ari e Gil aconselhará o arquiteto a esquecer Brisa.

Moretti pedirá para Oto que vá ao Rio de Janeiro para avaliar os projetos de casas para ele poder comprar na cidade. Oto conseguirá acessar o inquérito de Brisa no celular de Moretti. No final do resumo da novela Travessia desta sexta-feira, Chiara e Ari vão se beijar e Oto vai visitar Brisa no presídio.

Que horas começa Travessia hoje?

Para conferir os acontecimentos do resumo da novela Travessia desta sexta-feira, 21 de outubro, é só sintonizar na TV Globo a partir das 21h35, horário do folhetim hoje nas telinhas, de acordo com o cronograma oficial do canal. A atração tem início logo após o Jornal Nacional.

Travessia terá 1 hora e 5 minutos na programação da emissora e a partir das 22h40 cederá espaço para o Globo Repórter. Depois, às 23h55, começa Verdades Secretas II, que fecha a noite de sexta-feira.

Declaração de Oto não ajudou a situação de Brisa e moça permanece na cadeia:

Brisa sai da cadeia amanhã (22)

Brisa ainda está na prisão na trama e com a passagem de tempo apontada no resumo da novela Travessia de hoje, a moça ficará mais 2 meses atrás das grades. Porém, logo sua soltura chegará. Tudo acontecerá depois da visita de Oto na prisão. O hacker interpretado por Romulo Estrela vai se sensibilizar com a situação de Brisa e a ajudará.

Para isso, ele contratará um advogado. Brisa então conseguirá um habeas corpus e será liberada do presídio em que está. Quando a mulher deixar a prisão, Oto estará do lado de fora esperando por ela. Brisa vai tentar encontrar Ari no Rio de Janeiro, mas não terá sucesso. Por isso, ela arranjará um emprego como lavadora de pratos para se manter.

A saída da personagem da prisão está apontado pelo resumo da novela Travessia cedido pela Globo para ocorrer no final do capítulo de amanhã, sábado (22). A procura de Brisa pelo paradeiro de Ari no Rio de Janeiro será retomada nos capítulos da semana que vem.

