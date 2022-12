Qual é o segredo de Caique em Travessia?

Leonor ainda não conseguiu o que queria: ir para a cama com o novo namorado. A mulher não sabe qual é o problema, mas o segredo de Caique em Travessia logo será revelado. Para não perder a moça, ele contará o motivo de não querer fazer sexo com a irmã de Guida.

O Caique esconde em Travessia?

Para quem não sabe, Caique esconde em Travessia que é assexual. O rapaz que está ficando com Leonor se interessa em mulheres e em um relacionamento romântico, mas não tem interesse na parte do sexo.

Na novela, desde que se apaixonou por Caique em Travessia, Leonor tem quebrado a cabeça para entender porque o namorado não quis não dar o próximo passo com ela. Apaixonada, ela se sente frustrada e se pergunta se o problema está nela ou no namorado.

A tia de Rudá já tentou mais de uma vez ficar com Caique em Travessia, mas o personagem de Thiago Fragoso cortou o clima. Nos capítulos da próxima semana, Leonor tentará novamente ficar com o rapaz e o chamará para uma viagem de um final de semana em Angra dos Reis, em uma casa que foi alugada por Moretti (Rodrigo Lombardi).

O Gshow revelou que a moça vai aguardar por Caique na banheira, em uma clima de romance e sensualidade, esperando conseguir o quer quer do rapaz. No entanto, o instrutor de asa delta irá fugir.

Sem saída, Caique resolverá se abrir com a namorada. Este momento ainda não aparece nos resumos, então não se sabe o capítulo exato em que o segredo será revelado, mas já foi confirmado pelo site da emissora que a cena irá ocorrer em breve.

O que acontece com Stenio depois do sequestro em Travessia?

Melhores do Ano da Globo + votação: veja os indicados de 2022 do Domingão

Com segredo de Caique em Travessua, sexualidade de Rudá também vira à tona

Ainda segundo o que foi revelado pelo Gshow, depois que Caique contar seu segredo para Leonor, ele também falará sobre a orientação do sobrinho da corretora de imóveis. O rapaz vai deixar claro que Rudá (Guilherme Cabral) também é assexual e explicará o que for preciso para Leonor.

Rudá não tem uma relação fácil em casa por causa do assunto. O garoto é constantemente bombardeado por perguntas sobre sua sexualidade, se é gay, se tem namorada, entre outros questionamentos que não param de aparecer. Sem noção, Moretti foi ainda mais longe e encheu o quarto do garoto com fotos de mulheres seminuas para ver "se ajudava" na situação.

A chegada de Caique em Travessia se torna um respiro para Rudá, pois o rapaz será amparado pelo instrutor de asa delta, que sabe como é estar na pele do menino.

O site da Globo deixou o mistério no ar de como Caique descobre que Rudá também é assexual. Até agora não foi revelado se o menino contará o segredo para o namorado da tia ou se Caique deduzirá ao observar as ações do filho de Guida (Alessandra Negrini).

Leia também

Estreias do Viva em dezembro 2022: programação do mês