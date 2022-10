Resumo da novela Travessia amanhã, sábado (22/10): Brisa sai da cadeia

Brisa (Lucy Alves) finalmente vai sair da cadeia no resumo da novela Travessia deste sábado, 22, após Oto (Rômulo Estrela) arranjar um advogado para ela. Será ele quem estará esperando pela mãe de Tonho (Vicente Alvite) na porta do presídio quando ela conquistar a liberdade.

O que vai acontecer no resumo da novela Travessia deste sábado

O capítulo de sábado começa com Oto visitando Brisa no presídio – o rapaz está se sentindo culpado pela situação em que colocou a maranhense e até chegou a roubar Moretti (Rodrigo Lombardi) para ajudá-la.

O hacker visita a mocinha no presídio e avisa que conseguiu um advogado para ela. Enquanto isso, Ari (Chay Suede) segue sua vida normalmente no Rio de Janeiro. Ele será repreendido por Dante (Marcos Caruso), que dará uma bronca no rapaz por ele ter desistido de encontrar a mãe de seu filho.

Quem também considera a hipótese de Brisa reaparecer é Cidália (Cássia Kis). A funcionária alerta Chiara (Jade Picon) sobre a possibilidade da maranhense retornar para a vida de Ari.

Já Helô (Giovanna Antonelli) verá seu ex-marido Stênio (Alexandre Nero) acompanhado de Leonor (Vanessa Giácomo) e ficará balançada. A irmã de Guida (Alessandra Negrini) será aconselhada pela tia Cotinha (Ana Lúcia Torre) a não aceitar a convite feito por Moretti para ir a Lisboa com o casal.

Preocupada com o filho, Núbia (Drica Moraes) decidirá ir até o Rio de Janeiro e pedirá para Tininha (Camila Rocha) cuidar de Tonho, que começa a perguntar pelos pais.

Será também no capítulo de sábado que o passado de Ari começará a vir à tona. Chiara finalmente descobrirá que o maranhense tem um filho e questionará se ele está realmente apaixonado por ela. No entanto, os problemas do rapaz só começaram: Monteiro (Ailton Graça) dirá, na frente da garota mimada, que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luiz sobre conservação do patrimônio histórico.

Por fim, Oto visitará Brisa no presídio e dará a notícia de que o advogado conseguiu um habeas corpus para ela. Será ele quem estará esperando por ela na porta da cadeia quando a maranhense finalmente for liberada. Apesar de tudo o que aconteceu, a protagonista decidirá ficar no Rio de Janeiro para tentar encontrar Ari.

Brisa arranjará emprego para se manter no Rio de Janeiro

Após passar dois meses na cadeia, Brisa finalmente verá a liberdade e terá que arranjar um emprego para se manter no Rio de Janeiro para continuar a busca pelo seu namorado.

Primeiro, ela irá até a casa de Gil (Rafael Losso) e ficará desesperada ao receber a notícia através do porteiro de que o rapaz e Ari se mudaram. Ela será acolhida por Marineide (Flávia Reis), que levará a protagonista para sua casa. A maranhense também será consolada por Karina (Danielle Olimpia).

Marineide também vai levar a protagonista para o bar do seu marido (Nando Cunha) e vai sugerir que a mocinha trabalhe no local lavando pratos para conseguir ter renda.

Enquanto isso, Ari segue envolvido com Chiara. Ele finalmente conhecerá Guerra (Humberto Martins), que obrigará o arquiteto a trazer Tonho para o Rio de Janeiro e largar seu passado de vez para trás caso queira namorar a sua filha.

Sem escolha, o rapaz cede ao pedido do sogro e traz o menino para o Rio de Janeiro sem o conhecimento de Brisa, que ainda não será encontrada pelo noivo. O arquiteto diz para o garoto que Chiara é apenas uma amiga e não conta que está namorando a riquinha.

Os problemas de Ari vão ficar ainda maiores quando Guerra descobrir a ligação entre ele o professor Dante, em capítulos da próxima semana.