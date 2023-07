Resumo de Mulheres Apaixonadas: capítulos de 10 a 14 de julho

O resumo de Mulheres Apaixonadas mostra que a trama reserva várias emoções na semana de 10 a 14 de julho. Heloísa terá uma crise de ciúmes em público e colocará o casamento na corda bamba, enquanto o reencontro de Helena e Cesar continuará mexendo com a cabeça do médico. A reprise no Vale a Ver de Novo é exibida de segunda a sexta, a partir das 17h.

Resumo de Mulheres Apaixonadas - Segunda-feira, 10 de julho

No começo do capítulo de segunda-feira, 10 de julho, Salete e a mãe vão visitar o hotel em que Téo trabalha e a menina vai dar um chaveiro com uma sua foto para o saxofonista, o que quebrará o aborrecimento dele. Mesmo assim, o personagem de Tony Ramos ficará incomodado e reclamará com a ex-prostituta por ela ter aparecido. Sua presença acabará causando estranhamento, mas a viagem não será perdida para Salete, que ficará encantada ao ouvir Téo tocando.

Leopoldo terá um acidente e ficará preso no banheiro, por isso pedirá por ajuda. Dóris conseguirá abrir, mas a mal educada pedirá ao avô não se tranque mais. Neste mesmo capítulo, Leila vai sugerir que a comemoração dos dois anos de namoro com Rafael seja com uma festinha em sua casa.

Enquanto isso no núcleo da escola, Santana vai propor que os alunos passem o dia sentindo como é difícil ser velho e Expedito e Lorena andam de mãos dadas no colégio, causando olhares. Ana e Argemiro, pais do modelo, vão se sentir um pouco incomodados com a situação.

Em mais um episódio de descontrole de Heloísa, a irmã de Helena vai perder a linha quando Sérgio reencontrar uma velha colega de trabalho, que dará um cartão ao arquiteto. Por conta da crise, Sérgio irá embora e deixará a esposa sozinha.

Na última metade do capítulo de segunda-feira, Luciana vai flagrar um beijo de César e Laura e Rodrigo jantará com a família. Por fim, Lorena marcará com o irmão Téo que vai com Expedito para assisti-lo tocar no hotel, porém pedirá que ele não avise ninguém.

Para o horror de Heloísa, nas últimas cenas deste capítulo, Sérgio dará um ultimato na esposa e avisará que vai viajar para dar um tempo.

Veja também - Qual o segredo de Téo e Fernanda em Mulheres Apaixonadas?

Resumo da novela Mulheres Apaixonadas - Terça-feira, 11 de julho

No resumo de Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 11 de julho, Sérgio vai garantir que não há o que conversar com Heloisa e dirá que enquanto ela não cuidar da cabeça, ele vai dormir longe dela, o que é claro não será bem aceito pela mulher. Ao longo do capítulo, Heloisa tentará carinhosamente levar Sérgio de volta para cama, mas não terá sucesso.

Vidinha e Rafael vão dar de cara na porta do hotel com Lorena e Expedito, em seguida a filha de Lorena vai contar que Rafael está comemorando dois anos de namoro com Leila. Na troca de presentes do casal, o ex-marido de Lorena dará um colar para a amada, que o presenteará com champanhe.

Ainda neste episódio, Carlão e Irene vão se surpreender ao encontrarem Dóris e Romeu agarrados no corredor do prédio. Próximo ao final do capítulo, Inês avisará a Fernanda que vai se casar e Salete perguntará para a mãe porque a avó não gosta delas.

Enquanto isso, Marina garantirá está arrependida e pedirá que Diogo concorde em voltar a para a casa de Sílvia e Afrânio. Em aproximação com Luciana, César pedirá que Laura chame a residente para assistir a uma cirurgia. Por fim, Helena e Lucas sair para comer quando esbarrarão em Vilma e Salete, que chamará pelo menino.

Resumo de Mulheres Apaixonadas da quarta-feira, 12 de julho

No capítulo da quarta-feira, 12 de julho, com o gancho deixado pelo episódio de terça-feira do encontro de Salete, Lucas e Helena, a garotinha vai correr em direção a Lucas para conversar com o amiguinho. Enquanto isso, Helena focará em Vilma, pensando que ela é Fernanda. A confusão logo será desfeita, pois Vilma vai se apresentar durante a brincadeira das crianças no parquinho. Durante o momento, Helena observará a dupla e irá compará-los, em conversa com Salete, ela descobrirá que a menina não tem pai.

Na escola Ribeiro Alves, o drama da vez será com Paulinha, depois que Raquel combinar um passeio de bicicleta com os alunos. A jovem explodirá contra Oswaldo e reclamará que ele não tem dinheiro para lhe dar nada. O porteiro depois chegará com uma bicicleta nova de presente para a filha mais tarde, mas não conseguirá se aproximar da jovem rancorosa.

Luciana pegará Lucas para passear e encontrará Téo, que ficará preocupado ao saber que Helena falou com Salete. Enquanto isso, Helena conversará com Hilda sobre o ocorrido e pedirá para a irmã que não comente sobre o assunto Heloisa.

Ainda neste episódio, Marcinha convidará Helena para a reunião em sua casa e Rodrigo já avisará que não quer Laura na casa. Mesmo namorando a assistente, César reagirá ao saber que Helena se separou.

No final do resumo de Mulheres Apaixonadas do capítulo desta quarta-feira, Heloisa insistirá que a irmã vá à festa e Marcinha apresentará o pai as suas professoras, que verá Helena deslumbrante chegando na festa.

Entenda - Por que a atriz que fez irmã de Tonho da Lua sumiu da TV?

Novela Mulheres Apaixonadas - Resumo de quinta-feira, 13 de julho

No capítulo de quinta-feira, 13 de julho, o resumo de Mulheres Apaixonadas mostra que Marcinha vai levar Helena para conversar com César, o que causará um clima entre os ex-namorados. Enquanto isso, na pista de dança da festa, Fred tirará Raquel para dançar. Marcinha até vai se aproximar da dupla para tentar dançar com o rapaz, mas ele deixará o local, o que fará a filha de Cesar chorar de raiva e vergonha.

Dois momentos vão marcar a trajetória de Dóris neste capítulo. Primeiro, a moça vai sentir aliviada ao ter certeza que não está grávida e depois será uma megera com o avô. Leopoldo vai ficar confuso, por isso será examinado pelo Dr. Trindade, que achará que ele estará com um infecção. A neta do idoso então falará várias vezes sem sensibilidade nenhuma que o vó não vai durar, o que deixará Carlão irado. Mesmo com a torcida negativa de Dóris, Leopoldo começará a melhorar e Flora ficará contente com a recuperação do marido.

Na última parte do episódio, Helena vai convidar Rodrigo para formar um grupo de teatro na escola e César se aproximará da conversa dos dois. Por fim, Heloísa vai chorar quando Sérgio falar com ela sobre filhos e Helena almoçará com Expedito e Lorena.

Confira - Final de Dóris em Mulheres Apaixonadas tem surra e paz com avós

Resumo de Mulheres Apaixonadas do capítulo de sexta-feira, 14 de julho

No último capítulo da semana, sexta-feira, o resumo de Mulheres Apaixonadas mostra que César deixará claro que prefere se casar somente no civil e fazer uma festa íntima. Laura insistirá em saber se César está se sentindo pressionado com os próximos passos do relacionamento, mas ele não responderá a namorada. A situação se estreitará ainda mais ao longo do episódio, pois Laura não gostará nada de ver César e Luciana conversando. Ela chegará a avisar o médico que se eles não se casarem logo ela tirará férias por causa do estresse.

Os alunos da escola Ribeiro Alves vão vibrar com o exercício proposto por Santana, que fará com que todos possam compreender as dificuldades dos idosos. Em seguida, Helena repreenderá Santana, que colocará vodca na xícara de café. Enquanto isso, em outra parte da escola, Oswaldo observará escondido Paulinha andando na bicicleta nova.

No final desta capítulo, Heloísa vai sugerir se encontrar com Sérgio na Europa, mas ele responderá que não. Rodrigo vai ouvir Marcinha comentar com Matilde que César não parece muito interessado no casamento com Laura. Além disso, com a aproximação dos dois no hospital, Luciana cutucará Teresa ao ver César, Alfredo e Onofre entrando no Nick Bar.

*A TV Globo não liberou o resumo de Mulheres Apaixonadas da próxima semana online, por isso o texto acima é baseado nos resumos da versão original da novela e capítulos na íntegra disponíveis na Globoplay. Os capítulos podem sofrer cortes e alterações de acordo com a preferência da emissora.

Leia também - Sem César, qual o final de Laura em Mulheres Apaixonadas?