Resumo de Mulheres de Areia de amanhã, terça-feira, 29/08

Completando dois meses no ar, a reprise de Mulheres de Areia ainda tem muito caminho pela frente e acontecimentos que vão deixar o público grudado na televisão. Nesta terça-feira, 29 de agosto, o capítulo do folhetim de Ivani Ribeiro vai ter embate entre Virgílio e Raquel, um plano mirabolante de Malu e muito mais! A novela começa às 14h45, logo após o Jornal Hoje.

O que vai acontecer em Mulheres de Areia

Virgílio (Raul Cortez), pai de Marcos e Malu, vai destilar um pouco de seu veneno no capítulo desta terça-feira, segundo mostra o resumo de Mulheres de Areia. Cheio de inveja, ele falará sobre o restaurante de Joel (Evandro Mesquita), que é o único da região que não passa por uma crise. A irritação do empresário com o personagem de Evandro Mesquita acabará dando uma ideia para Malu (Vivianne Pasmanter), que adora encontrar formas de irritar o pai.

Malu decidirá se aproximar de Joel para deixar o pai furioso e bolará um plano. Ele vai simular um afogamento para ser salva por Joel. Tudo já estará combinado com Otavinho (Luciano Viana), fotógrafo e jornalista amigo de Malu, que estará no local e tirará fotos do salvamento como prova. Além de Virgílio não gostar do envolvimento de Joel no assunto - que nem mesmo agradecerá o rapaz por manter sua filha viva - Malu planeja com essa ideia mirabolante que assim o empresário fique em dívida com o dono do restaurante Estrela do Mar, que é um alvo do vilão vivido por Raul Cortez.

Quem também não gostará muito de ver a respiração boca-a-boca de Joel em Malu será a namorada dele, Antônia (Andréa Beltrão), que ficará com raiva do amado. No entanto, depois ela se acertará com ele e a dupla irá junta até a casa de Virgílio para contar sobre o ocorrido.

Em outros núcleos da novela Mulheres de Areis, quem ganhará destaque neste capítulo de terça-feira será Donato (Paulo Goulart), que explicará para o pescador Marujo (Ricardo Blat) que eles vão furar o casco do barco de Chico Belo (Joel Barcellos) em alto-mar. Enquanto isso, o enteado de Donato, Tonho da Lua (Marcos Frota), tentará convencer a irmã Glorinha (Gabriela Alves), a se acertar com Tito (Eduardo Moscovis), filho de Chico Belo.

No final do capítulo de Mulheres de Areia, Virgílio vai se descontrolar com Raquel (Gloria Pires). Eles vão discutir por causa de Marcos (Guilherme Fontes), porque o empresário ficará irritado com a megera, que dirá que não vai se separar do herdeiro.

*A TV Globo liberou em seu site os acontecimentos da reprise do Edição Especial apenas até 28 de agosto, por isso o texto sobre o capítulo do dia 29 é baseado no resumo original de Mulheres de Areia, disponível na Globoplay no capítulo 48 da versão de 1993. Mudanças podem ocorrer na reprise, como cortes e reedições.

Como assistir Mulheres de Areia online

Quem não consegue assistir Mulheres de Areia pela televisão tem a opção tem conferir a reprise pela internet. Você pode assistir ao vivo durante a exibição na TV Globo, opção totalmente gratuita, ou conferir os capítulos mais tarde no catálogo da Globoplay, o que é pago.

Ao vivo de graça

1 - Acesse a plataforma da Globoplay pelo endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique no botão "entrar" na aba superior direita do site. Na nova página, você deverá clicar em "cadastre-se";

2 - Depois, você deverá preencher o formulário que será aberto no site com alguns dos seus dados pessoais, como nome completo, e-mail, a senha que usará no site, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade em que mora. Para finalizar, é só clicar em "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois "cadastrar";

3 - Para assistir Mulheres de Areia às 14h45 na TV Globo, é só acessar a Globoplay com seu cadastro gratuito e depois clicar na aba "agora na TV", que fica no cantor superior esquerdo do site. Em seguida, selecione a TV Globo no player. O exibição em tempo real da emissora é totalmente grátis;

Depois da exibição na TV

1 - Se preferir assistir a novela Mulheres de Areia a hora que quiser, você deverá ser assinante da Globoplay. Assim, entre no site https://globoplay.globo.com/, depois clique em "assine já" no canto superior direito e depois escolha um dos planos. Eles variam de R$ 14,90 a R$ 89,90;

2 - Você precisará informar os mesmos dados pessoais que as contas gratuitas, a diferença será em seguida, quando você chegar na página de pagamento. Será necessário informar os dados de um cartão, as parcelas de como você irá pagar, no caso de planos anuais, entre outros detalhes. Depois, é só confirmar os dados e a conta;

3 - Por fim, para assistir Mulheres de Areia, procure pela novela na aba de folhetins ou pela barra de busca. Você pode assistir a novela na íntegra com os capítulos que foram aos ar em 1993 ou clicar na versão do Edição Especial e conferir com os cortes e reedições da reprise. Assim que são exibidos na televisão, eles são adicionados diariamente na plataforma streaming.

