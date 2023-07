Resumo de Terra e Paixão de quinta-feira atualizado - 13/07

Para quinta-feira, 13 de julho, a o resumo de Terra e Paixão contará com algumas sequências de tirar o fôlego. O capítulo começará já com um atentado contra Aline (Barbara Reis), que será alvo do capanga de Antônio (Tony Ramos). Além disso, Irene (Gloria Pires) dará início a seu plano de vingança contra Berenice (Thati Lopes), que foi para a cama com o marido da vilã. Tudo isso e muito mais marcam o episódio, veja o que vai acontecer!

Resumo de Terra e Paixão, quinta-feira, 13 de julho

Por conta da ambição de Antônio, Ramiro atacará Aline no capítulo desta quinta-feira. A tentativa de acabar com a professora será resultado da avaliação de um geólogo que pisa nas terras da mocinha. Depois de o profissional contar para Antônio que a propriedade de Aline é cheia de riquezas, o fazendeiro vai mandar seu comparsa desaparecer com a mãe de João (Matheus Assis). A sorte de Aline será mais uma vez Caio (Cauã Reymond), que aparecerá durante o ataque de Ramiro e salvará a amada.

Mesmo após ser salva por Caio, a situação não estará nada fácil para Aline, que ainda terá outros problemas para resolver. Jonatas (Paulo Lessa) vai contar para o herdeiro que a mulher não receberá indenização da seguradora pela plantação que foi perdida devido ao incêndio ter sido criminoso. Aline e Caio terão uma conversa franca e a mocinha destruirá as esperanças do rapaz de um dia ficar com ela, já que a protagonista dirá que nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel.

Enquanto isso na casa de Irene, a vilã provocará Angelina (Inez Viana). A malvada quer a todo custo demitir a governanta e contratar uma nova empregada para sua casa e atormentará o marido para conseguir o quer. Além disso, a megera vai descobrir uma dura verdade: que seu marido está envolvido com Berenice. Ela receberá a confirmação do caso da dupla pela boca de Ramiro (Amaury Lorenzo) e resolverá armar contra a sobrinha-neta de Cândida. A vilã vai ordenar que o capanga coloque um animal peçonhento no armário de Berenice e o capataz vai deixar uma cobra no quarto da patroa de Kelvin (Diego Martins).

Na pousada de Andrade (Ângelo Antônio), o resumo de Terra e Paixão mostra que Nina, que agora é a nova gerente do lugar, vai flagrar Luigi (Rainer Cadete) com Anely (Tatá Werneck). Ela não será a primeira a pegar a dupla de trambiqueiros junta, já que o Odilon (Jonathan Azevedo) também já surpreendeu os dois. Mesmo com a relação da dupla tão exposta, Luigi será cara de pau e pedirá para Antônio que transforme Anely em sua secretária.

Nos outros núcleos da novela, Franco (Gil Coelho) vai se declarar para Yandara (Rafaela Cocal) no capítulo desta quinta-feira e Menah (Camilla Damião) vai defender Mara (Renata Gaspar) enfrentando Elias (Lourinelson Vladmir).

Por fim, o resumo de Terra e paixão revela que o capítulo terminará com Antônio e Caio fazendo um acordo. O vilão prometerá ao filho que vai deixar a vida de Aline a salvo se ele aceitar se casar com Graça (Agatha Moreira). Assim, Caio cederá e pedirá a loira em casamento.

