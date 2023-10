Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 26 de outubro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 26 de outubro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) tentando se reconciliar com César, seu grande amor, enquanto histórias importantes surgem ao seu redor. O capítulo de quinta-feira é um dos pontos altos da história com a morte de Fernanda.

+ resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

VEJA: Novela Mulheres Apaixonadas elenco: quem é quem na trama

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 26/10

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quinta-feira, 26, de acordo com os capítulos originais, começa o médico Miguel dizendo a Helena que Fernanda estava chamando por ela. A ex mulher de Téo logo entende que terá uma bomba pela frente, já que a moça está em seus últimos momentos de vida.

Para deixar a situação ainda mais delicada, Salete, Wilma e Natália vão chegar ao hospital e dar de cara com Helena. A visita das mulheres será como uma despedida, já que Fernanda se prepara para contar um dos seus segredos a Helena.

Mesmo com dificuldade para se comunicar, a mãe de Salete conta a Helena que que Lucas é seu filho com Téo. Isso significa que o músico enganou a então esposa adotando uma criança com laços sanguíneos reais. Assim que terminar de revelar a história, Fernanda começa a passar mal e mesmo sendo socorrida não consegue resistir e morre.

Salete chora ao se despedir da mãe, em uma das cenas mais emocionantes da novela. Comovida, Helena não pensa duas vezes e leva a pequena para sua casa, onde ela encontra Lucas e os dois se abraçam.

Nos próximos capítulos, Helena mostrará estar profundamente abalada com a verdadeira história de Lucas. Ao mesmo tempo, a professora sentirá raiva ao notar que todos a sua volta sabiam da verdade. Ela também passará acreditar que Salete é filha Téo, o que só será comprovado nos últimos capítulos da reprise.

+ Salete fica com quem depois que Fernanda morre

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.