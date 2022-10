Salário Jade Picon Globo: quanto a famosa ganha na emissora?

O salário Jade Picon Globo tem despertado a curiosidade dos internautas desde que a famosa fez sua estreia como atriz na nova novela do horário nobre. A paulista tem um contrato de dois anos com a emissora líder em audiência e recebe um valor alto para protagonizar a novela.

Qual o salário Jade Picon Globo?

O salário de Jade Picon Globo é de cerca de R$ 60 mil mensais, sem contar merchandising, de acordo com informações do jornalista André Romano, do Observatório na TV. Vale lembrar que o valor dobra enquanto a novela está no ar, chegando a R$ 120 mil mensais. O contrato da ex-BBB com a emissora carioca tem duração de dois anos.

Essa é a primeira novela de Jade Picon, que se tornou queridinha da Globo após participar do Big Brother Brasil 22. Apesar de ter deixado a casa mais vigiada do país com alta rejeição, a influenciadora digital é bastante respeitada pelo mercado publicitário e estampa dezenas de campanhas. Além disso, a paulista rende um alto engajamento para a emissora nas redes sociais – para se ter dimensão, o vídeo de apresentação da personagem Chiara bateu rapidamente mais de 1 milhão de visualizações no Twitter, enquanto os demais não chegaram a essa marca.

Jade interpreta Chiara, uma jovem mimada e manipuladora criada por Guerra (Humberto Martins). A jovem não sabe, mas na verdade ela é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera), que morreu no primeiro capítulo da trama.

Ao longo da novela, a personagem vai se envolver com Ari (Chay Suede), que está comprometido com Brisa (Lucy Alves). A ricaça é antagonista da protagonista, assim como o arquiteto é o oposto de Oto (Rômulo Estrela), que vai se interessar pela maranhense nas próximas semanas.

Chiara também desenvolverá uma síndrome rara, chamada Munchausen. Se trata de um transtorno psicológico em que uma pessoa inventa ou força doenças frequentemente e vai ao hospital para receber tratamento, quando na verdade não está doente.

Qual a fortuna Jade Picon?

Não se sabe ao certo qual o valor da fortuna de Jade Picon, mas a influenciadora digital vem de família rica e fatura alto com publicidade em sua página no Instagram.

Em julho de 2021, o irmão de Jade, Léo Picon, revelou em seus stories qual o valor cobrado pela paulista em uma publicidade. O influenciador gravou a irmã trabalhando em uma publi e soltou o seguinte comentário: “E assim Jade Picon fez R$250 mil antes de dormir. Boa noite”.

Jade também já fez campanhas com valores ainda mais altos. No ano passado, ela estrelou uma campanha para uma marca de tinta de cabelos e tingiu as madeixas de loiro pelo valor de R$300 mil.

De onde vem a fortuna de Jade?

Além do trabalho na internet, a famosa é empresária e é dona de sua própria marca de roupas, chamada Jade Jade. Os valores das peças podem ultrapassar o valor de R$400, dependendo da coleção. Ela já declarou algumas vezes que conquistou sua independência financeira aos 13 anos, pois trabalha desde criança – ela estrelou campanhas publicitárias ainda quando era bebê.

Jade é filha de Monica Santini Froes, engenheira agrônoma que atua nas áreas de permacultura, agrofloresta, paisagismo e agricultura regenerativa e Carlos Picon, um dos donos da empresa Pantanal Mármores Granitos e Pedras, fundada em 1982 e é especializada no fornecimento e instalação de pedras naturais, granitos e mármores, tanto nacionais quanto peças importadas.

Os pais de Jade são separados desde a infância da influenciadora e estão em outros relacionamentos atualmente. Ela é irmã do também famoso na internet, Léo Picon. A paulista começou a ficar conhecida após aparecer diversas vezes nos vídeos do primogênito e acabou cativando seu próprio público. Hoje, ela tem mais que o triplo de seguidores do irmão, conquistando mais de 21 milhões de pessoas no Instagram, enquanto Léo soma 5,7 milhões.

Os dois também participaram de realities shows. Jade esteve no BBB 22, enquanto Léo participou do De Férias com o Ex, da MTV.