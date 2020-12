Sessão da Tarde de hoje (28/12) tem ‘Alice no País das Maravilhas’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 28/12, vai exibir o filme “Alice no País das Maravilhas”, do diretor Tim Burton, protagonizado pelos atores Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway, a partir das 15h (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 1h48.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

A TV Globo vai exibir Alice no País das Maravilhas na Sessão da Tarde de hoje (28/12). Inspirado na obra literária de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas foi lançado em 2010. Anos após ter encontrado o ‘Mundo das Maravilhas’, Alice já é uma adulta vivendo no “mundo real”. Em uma festa entre nobres, ela descobre que vai ser pedida em casamento. Sem interesse no homem que fará o pedido, Alice foge e tenta se afastar da comemoração. Ela acaba encontrando com o Coelho Branco, que uma vez ela seguiu até a toca que a levou ao ‘Mundo das Maravilhas’.

Ao seguir o coelho pela segunda vez, ela acaba caindo em um buraco e sendo novamente transportada a mundo cheio de criaturas, magia e perigos.

Sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título Alice no País das Maravilhas

Título Original Alice in Wonderland

Elenco Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Matt Lucas, Michael Sheen, Stephen Fry, Alan Rickman, Barbara Windsor, Paul Whitehouse, Timothy Spall, Marton Csokas e Tim Pigott-Smith

Direção Tim Burton

Nacionalidade Americana/Britânica

Gênero Aventura e Fantasia

Assista ao trailer de Alice no País das Maravilhas, que será exibido na Sessão da Tarde de hoje:

Que horas começa?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a aventura de Alice neste longa dirigido por Tim Burton, na Sessão da Tarde de hoje, coloque no canal Globo a partir da 15h (horário de Brasília).

