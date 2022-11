Sessão da Tarde desta semana: filmes de 14 a 18 de novembro

A Sessão da Tarde desta semana de 14 a 18 de novembro tem gêneros para todos os gostos e já abre a semana com o drama Bem-Vindo, Doutor (2016). Nesta semana haverá mudanças na programação e a atração não será exibida todos os dias. Confira a programação completa! Os filmes são exibidos a partir das 15h30, depois da novela Chocolate com Pimenta.

Segunda-feira, 14 de novembro tem Bem-Vindo, Doutor na Sessão da Tarde desta semana

Nesta segunda-feira, será exibido o filme francês Bem-Vindo, Doutor. A trama que abre a sessão da tarde desta semana é um drama de 2016 que também mistura comédia para contar a história real de um médico negro que chega com sua família a uma pequena comunidade francesa.

O longa se passa em 1975, quando o médico recém-graduado Seyolo Zantoko deixo o Congo com sua família e se muda para uma cidade francesa, Marly-Gomont, para ocupar um cargo. Por se tratar de uma comunidade inteiramente branca, a população local não interage com o médico e sua família, mas Seyolo não se dá por vencido.

Título Original: Bienvenue À Marly- Gomont

Direção: Julien Rambaldi

Elenco: Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra, Jonathan Lambert, Jean-Benoît Ugeux

Nacionalidade: Francesa

+ Tela Quente às 22h25: além do filme que abre a sessão da tarde desta semana, a TV Globo também vai transmitir o filme Bad Boys Para Sempre nesta segunda-feira. O longa estrelado por Will Smith e Martin Lawrence aparece na Tela Quente e mostra os esforços dos agentes Mike Lowery e Marcus Burnett em um novo time de operação da polícia.

+Onde assistir os filmes clássicos da Sessão da Tarde

Terça-feira, 15 de novembro não terá Sessão da Tarde

Nesta terça-feira (15), a Sessão da Tarde não será exibida, de acordo com a programação oficial da TV Globo - disponível para consulta online. No lugar, o público irá acompanhar uma partida de futebol. No cronograma do canal consta que a exibição da disputa será a partir das 15h05, até às 17h15, mas não revela até o momento entre quais times será o jogo exibido.

Apenas a Sessão da Tarde não aparecerá nas telinhas nesta terça-feira, as exibições de Chocolate com Pimenta (14h25-15h05) e O Rei do Gado (17h15-18h30) continuam de pé.

+Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?

Quarta-feira, 16 de novembro - A Luta Por Um Ideal

Na quarta-feira, a Sessão da Tarde exibe um filme estrelado por Viola Davis e Maggie Gyllenhaal. Lançado em 2012, o filme já teve outras exibições nas telinhas da Globo.

A trama do filme segue a história de duas mães que buscam uma melhor educação para seus filhos e lutam contra o sucateamento e decadência da escola local em que as crianças estudam. Elas precisam enfrentar tanto a burocracia quanto corrupção para conseguir um futuro melhor para os filhos.

Título Original: Won't Back Down

Direção: Daniel Barnz

Elenco: Viola Davis, Maggie Gyllenhaal, Holly Hunter, Oscar Issac, Emily Alyn Lind, Rosie Perez

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer do filme de quarta-feira:

Quinta-feira, 17 de novembro tem O Futebol ou Eu na Sessão da Tarde desta semana

Na quinta-feira, o filme exibido na sessão da tarde desta semana será o longa argentino O Futebol ou Eu, lançado em 2017. Neste longa que mistura drama e comédia, o público acompanha a vida de um torcedor fanático viciado em esportes que acaba perdendo tudo. Ele busca ajuda para então encontrar uma cura para seu problema e recuperar a esposa que perdeu por causa do vício.

Título Original: El Futbol O Yo

Direção: Marcos Carnevale

Elenco: Alfredo Casero, Rafael Spregelburd, Julieta Díaz, Adrián Suar

Nacionalidade: Argentino

Sexta-feira, 18 de novembro - Correndo Atrás

O último filme da sessão da tarde desta semana é o nacional Correndo Atrás, com Ailton Graça, Juan Paiva e Lázaro Ramos. Lançado em 2018, o filme é dirigido por Jeferson De.

A trama segue Paulo, que é um homem adepto do "jeitinho brasileiro". Ele sempre faz o melhor para conseguir o que quer e conquistar dinheiro. Certo dia, ele acaba se envolvendo em um beco sem saída, mas descobre uma oportunidade de se tornar um empresário do ramo do futebol. Ele convoca um garoto de seu bairro que nasceu sem dois dedos do pé direito e tenta transformá-lo em um craque.

Título Original: Correndo Atrás

Direção: Jeferson De

Elenco: Aílton Graça, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Hélio De La Pena, Juliana Alvez

Nacionalidade: Brasileira

Assista ao trailer:

Leia também

43 filmes de terror e suspense para assistir em 2022