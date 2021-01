Tela Quente de hoje (04/01) tem ‘Homem-Aranha: de volta ao lar’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda, dia 04/01, vai exibir o filme “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, estrelado pelos atores Tom Holland e Michael Keaton, e participação de Robert Downey Jr, a partir das 22h45 (horário de Brasília). O filme tem duração original total de 2h13.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A TV Globo vai exibir Homem-Aranha: De Volta ao Lar na Tela Quente de hoje (04/01). Na trama, depois de retornar da Europa, lugar em que lutou ao lado do Homem de Ferro na Guerra Civil dos Vingadores, Peter Parker (Holland) tenta retornar à sua vida comum em Nova York. Enquanto tenta conciliar seu trabalho como herói, a escola e a vida pessoal, ele precisa enfrentar um vilão (Keaton) que tem amedrontando a cidade e colocado muitos em risco. Isso não será uma tarefa fácil nem mesmo para o Homem-Aranha.

Sobre o filme da Tela Quente de hoje:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Título Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Título Original Spider-Man: Homecoming

Elenco Tom Holland, Michael Keaton, Jr. Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Bokeem Woodbine, Tyne Daly, Abraham Attah, Hannibal Buress, Kenneth Choi, Selenis Leyva, Angourie Rice, Martin Starr, Garcelle Beauvais, Michael Chernus, Michael Mando, Logan Marshall-Green, Jennifer Connelly, Gary Weeks, Christopher Berry, Jorge Lendeborg Jr., Tunde Adebimpe, Tiffany Espensen, Isabella Amara, Michael Barbieri, Josie Totah , Hemky Madera e Zach Cherry

Direção Jon Watts

Nacionalidade Americana

Gênero Ação, Comédia e Aventura

Assista ao trailer de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, que será exibido na Tela Quente de hoje:

Leia também: sessão da tarde de hoje (04/01): Globo passa ‘Malévola’

Que horas começa?

A Tela Quente sempre começa após a novela das 21h, que é exibida depois do Jornal Nacional, chegar ao fim. Para assistir ao filme do herói amigo da vizinhança, na Tela Quente de hoje, coloque no canal Globo a partir da 22h45 (horário de Brasília).

Veja também:

Mulher Maravilha 1984 tem maior bilheteria durante a pandemia

5 motivos para assistir Soul, nova animação da Pixar, no Disney+