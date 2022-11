Tem Sessão da Tarde hoje? Saiba os filmes voltam para a programação da Globo

Com a Copa do Mundo 2022, a TV Globo precisou fazer alterações em sua programação. Algumas atrações como a Sessão da Tarde e a novela Chocolate com Pimenta estão foram da grade do canal durante as exibições dos jogos. Programas matinais também foram afetados pelas mudanças.

Quando a Sessão da Tarde vai voltar?

Quem acompanha diariamente os filmes da faixa vespertina da TV Globo terá que aguardar até o final da Copa do Mundo de 2022 para o retorno da Sessão da Tarde.

A Rede Globo revelou que a Sessão da Tarde não vai ao ar em nenhum dos dias marcados para jogos no período da tarde. A fase de grupos da competição de futebol ocorrerá entre os dias 20 de novembro a 2 de dezembro, sempre com jogos às 07h00, 10h00, 12h00, 13h00 e 16h00. Então até lá, nenhum filme vai ao ar.

Após a fase de grupo, depois que restarem poucas seleções na competição e a quantidade de jogos diminuírem, a Sessão da Tarde pode aparecer na grade esporadicamente. Não há jogos marcados para os dias 7 (quarta), 8 (quinta), 12 (segunda), 15 (quinta), 16 (sexta), por isso é possível que ocorra exibição da Sessão da Tarde.

Os filmes da tarde da Globo só retornam de forma definitiva no dia 19 de dezembro, na segunda-feira após a grande final do mundial. Além da Sessão da Tarde, outras atrações também ficam de fora da grade. A novela Chocolate com Pimenta não será exibida entre os dias 21 e 28 de novembro, assim como o Mais Você.

O Encontro deixa a programação dia 22 de novembro e só retorna a partir de 29 de novembro. Já o Globo Esporte seguirá o padrão da Sessão da Tarde e não irá ao ar em nenhum dos dias com jogos marcados para o período da tarde. Os telejornais do canal continuarão na programação diária.

Onde assistir a Copa do Mundo

A Rede Globo tem os direitos de transmissão, então você pode assistir a Copa do Mundo pela TV Globo, na TV aberta, ou nos canais SporTV, por meio de uma TV por assinatura.

Para conferir todos os jogos na TV Globo, é só sintonizar no canal no horário das partidas de qualquer aparelho televisivo. É possível também conferir por meio da aba "Agora na TV" da Globoplay, que permite que qualquer um confira gratuitamente a programação em tempo real do canal.

Se preferir conferir a cobertura do SporTV, será necessário ter o pacote "Globoplay + pacotes ao vivo" ou ser assinante de alguma empresa que presta serviço de TV por assinatura, como a OI, a Sky, a Vivo, entre outras. Os valores e condições variam de acordo com cada fornecedora de sinal.

A competição já começou e contou com abertura no dia 20 de novembro, domingo:

Programação - Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2022

21/11 - Segunda-feira

10h Inglaterra x Irã

13h Senegal x Holanda

16h Estados Unidos x País de Gales

22/11 - Terça-feira

07h Argentina x Arábia Saudita

10h Dinamarca x Tunísia

13h México x Polônia)

16h França x Austrália

23/11 - Quarta-feira

07h Marrocos x Croácia

10h Alemanha x Japão

13h Espanha x Costa Rica

16h Bélgica x Canadá

24/11 - Quinta-feira

07h Suíça x Camarões

10h Uruguai x Coreia do Sul

13h Portugal x Gana

16h Brasil x Sérvia

25/11 - Sexta-feira

07h País de Gales x Irã

10h Catar x Senegal

13h Holanda x Equador

16h Inglaterra x Estados Unidos

26/11 - Sábado

07h Tunísia x Austrália

10h Polônia x Arábia Saudita

13h França x Dinamarca

16h Argentina x México

27/11 - Domingo

07h Japão x Costa Rica

10h Bélgica x Marrocos

13h Croácia x Canadá

16h Espanha x Alemanha

28/11 - Segunda-feira

07h Camarões x Sérvia

10h Coreia do Sul x Gana

13h Brasil x Suíça

16h Portugal x Uruguai

29/11 - Terça-feira

12h Holanda x Catar

12h Equador x Senegal

16h País de Gales x Inglaterra

16h Irã x Estados Unidos

30/11 - Quarta-feira

12h Tunísia x França

12h Austrália x Dinamarca

16h Polônia x Argentina

16h Arábia Saudita x México

01/12 - Quinta-feira

12h Croácia x Bélgica

12h Canadá x Marrocos

16h Japão x Espanha

16h Costa Rica x Alemanha

02/12 - Sexta-feira

12h Coreia do Sul x Portugal

12h Gana x Uruguai

16h Camarões x Brasil

16h Sérvia x Suíça

As oitavas de final serão realizadas durante os dias 3 e 6 de dezembro. Em seguida, entre 9 e 10 de dezembro, serão as quartas de final. As semifinais estão marcadas para os dias 13 e 14 de dezembro e a grande final da Copa do Mundo será disputada no dia 18 de dezembro.