Temperatura Máxima hoje exibe o filme Aladdin - live-action

A Temperatura Máxima deste domingo, 22 de janeiro, irá exibir a partir das 13h00 o filme Aladdin, de 2019, na TV Globo. O longa tem duração original total de 2 horas e 8 minutos e é estrelado pelo trio Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott.

Filme da Temperatura Máxima de hoje e que horas começa

A Temperatura Máxima com o filme Aladdin começa hoje às 13h00 na Globo, depois do Esporte Espetacular. A exibição durará 2 horas e 10 minutos, de acordo com a programação oficial do canal. Depois, a partir das 15h10, emissora irá exibir Pluft.

Na história do longa metragem, o público acompanha o personagem título, interpretado por Mena Massoud, que é um jovem humilde que comete pequenos roubos por Agrabah e certo dia encontra uma lâmpada mágica.

Desta lâmpada sai um gênio (Will Smith) que pode lhe conceder desejos que podem mudar totalmente sua vida. Durante esta jornada, ele acaba conhecendo a bela Jasmine (Naomi Scott), por quem acaba apaixonado.

Sua origem pobre pode atrapalhar a ficar com a princesa, por isso ele usa a ajuda do gênio para conseguir conquistar o coração da moça e também derrotar o temido Jafar (Marwan Kenzari). Assista ao trailer:

Onde assistir o desenho de 1992

Para quem não sabe, o filme Aladdin de 2019, que será exibido hoje na Temperatura Máxima, é uma versão live-action (com atores em carne e osso) da animação de 1992 sobre o personagem, um dos grandes clássicos da Disney. Quem conferir o filme na Globo hoje e ficar com vontade de ver a animação pode assisti-la no catálogo do Disney+ a qualquer hora.

Atualmente o site da plataforma streaming oferece três pacotes: o de R$ 27,90 por mês com apenas Disney+, o combo Disney+ e Star+ por R$ 45,90 ao mês e o combo Disney+, Star+ e Lionsgate+ por R$ 55,90 ao mês. Para assinar, acesse https://www.disneyplus.com/pt-br.

