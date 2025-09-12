Cinema & TV

Último capítulo de História de Amor tem reprise?

Último capítulo começa a ser exibido às 15h15 e vai até às 15h45

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o último capítulo de História de Amor Foto: TV Globo/reprodução

O último capítulo de História de Amor será exibido nesta sexta-feira, 12 de setembro, na faixa especial de novelas da Globo. Quem perder as cenas finais do folhetim de Manoel Carlos ainda poderá conferir os desfechos dos personagens.

Onde assistir o último capítulo de História de Amor?

O capítulo final de História de Amor não terá reprise no sábado, como aconteceu durante a novela. No dia 13 de setembro, a emissora exibe a reprise de Terra Nostra. Sendo assim, o único jeito de assistir a final da novela de Manoel Carlos é através do Globoplay.

Para assistir o último capítulo, é necessário ter uma das assinaturas pagas da plataforma de streaming. O conteúdo só é liberado para os assinantes, assim como os demais títulos do catálogo. Atualmente, há duas versões de “Mulheres Apaixonadas” disponíveis na plataforma. A primeira é a original, que foi ao ar em 2003, mais longa e com os episódios na íntegra.

Se você perdeu o desfecho da trama, aqui está o passo a passo para assistir posteriormente:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘assine já’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: um dos planos disponíveis para assinatura. Os pacotes mensais começam em R$ 24,90, enquanto o anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até doze vezes no cartão de crédito. O valor será debitado no mesmo momento para que a compra seja efetiva;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo da plataforma de streaming, além da novela.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

