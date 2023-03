Zé Paulino (Sérgio Guizé) em Mar do Sertão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Zé Paulino morre em Mar do Sertão? Veja o final do personagem

Zé Paulino (Sérgio Guizé) vai passar por apuros no último capítulo de Mar do Sertão. O empresário e Candoca (Isadora Cruz) vão participar de um jantar preparado por Deodora (Deborah Bloch), sem saber que se trata de uma armadilha para dar fim aos dois. Um personagem inesperado deve aparecer para evitar a tragédia.

O que acontece com Zé Paulino em Mar do Sertão?

No capítulo desta sexta-feira, 17, Deodora convida Zé Paulino e Candoca para um "jantar de reconciliação" na fazenda Palmeiral, mas envenena a comida do casal, conforme adiantado pelo Notícias da TV.

Além do casal protagonista, um outro personagem estará presente no evento organizado pela vilã e é possível que ele salve os mocinhos da morte. Foi revelado que haverá um falecimento no último capítulo da trama, mas ainda não se sabe de quem.

Em entrevista ao Fantástico, Isadora Cruz afirmou que Candoca não terminará com Zé Paulino e adiantou que acontecerá uma tragédia na vida do casal. Sabe-se que Deodora mais uma vez não vai desistir de tirar o empresário de seu caminho e vai contratar um matador de aluguel para dar um fim no rapaz.

Não se sabe se Zé Paulino vai escapar da mira da arma do bandido ou se morrerá. Também há a possibilidade de outro personagem aparecer para livrar o empresário da morte, incluindo Tertulinho (Renato Góes).

Vale lembrar que Candoca está grávida mais uma vez de Zé Paulino, conforme revelado por ela nos capítulos exibidos nesta semana. O público torce para que os protagonistas tenham um final feliz juntos.

O que acontece com Tertulinho em Mar do Sertão?

Tertulinho tem um final de redenção em Mar do Sertão, se arrependendo das maldades que cometeu ao longo da trama. O playboy, no entanto, não ficará ao lado de Xaviera (Giovana Cordeiro).

Depois de recusar o pedido de casamento do rapaz, moça irá até a igreja pedir aconselhamento. A cena terá uma simbolismo e trará a impressão de que Xaviera optou por se casar "com ela mesma".

De acordo com o Na Telinha, é possível que Tertulinho seja a pessoa que vai ajudar Zé Paulino a escapar da morte depois de sua mãe contratar um matador de aluguel. Essa será a forma do rapaz se redimir com o irmão, depois de ter lhe causado tanto mal.

Que horas começa Mar do Sertão hoje?

O último capítulo de Mar do Sertão começa às 18h25, horário de Brasília, logo após o Vale a Pena Ver de Novo. O episódio final será reexibido amanhã no mesmo horário depois do Caldeirão.

É possível acompanhar o desfecho dos personagens pela televisão ou Globoplay, que disponibiliza gratuitamente o sinal da emissora. Basta acessar a plataforma, fazer login e clicar em 'agora na TV' no horário em que o folhetim estiver no ar.

Todos os episódios de Mar do Sertão ficam disponíveis no Globoplay para serem assistidos posteriormente, mas neste caso é necessário ser assinante de um dos planos da plataforma para ter acesso.

A partir de segunda, a trama será substituída por Amor Perfeito que traz Camila Queiroz e Diogo Almeida nos papéis dos protagonistas Marê e Orlando. Mariana Ximenes fica a cargo de viver a vilã Gilda, responsável por separar o casal.

A trama se passa nas décadas de 1930 e 1940 na fictícia cidade de Águas de São Jacinto, interior de Minas Gerais. Após a passagem de tempo, a novela mostra o filho de Marê e Orlando, que foi separado dos pais após a mocinha ser presa injustamente acusada de matar seu próprio pai, em busca de sua mãe. Marcelino é interpretado por Levi Asaf, de 9 anos.