6 tipos de amigo secreto para o fim de ano em 2023

Tão tradicional como o Peru na ceia, a troca de presentes é um dos momentos mais tradicionais no fim de ano, seja na família, escola e trabalho. A dinâmica tem vários formatos e para quem quer entrar na brincadeira de 2023, separamos os tipos de amigo secreto que são mais famosos.

1 - Como fazer o Amigo Secreto de chocolate?

Um tipo de amigo secreto bastante comum em grandes grupos é o de chocolate, por ser um doce que a maior parte das pessoas gosta de consumir e possuir diversas variações, como ao leite, meio amargo, com licor, com amêndoas e tantas outras opções. Além disso, é possível achar chocolates com preços acessíveis em mercados, shoppings e outros tipos de lojas, para que todos consigam participar de forma confortável.

No caso do amigo secreto de chocolate, o sorteio funciona do mesmo jeito tradicional, o que difere é que o presente de todos será apenas chocolate - e é comum que todos digam suas preferências para que não ocorra erros. Por exemplo: uma pessoa que só gosta de chocolate amargo, já avisa logo de cara para que seu amigo secreto não erre. Além disso, também é possível informar se for alérgico a algo, como amendoim, ovos, entre outros alimentos que podem causar acidentes.

2 - Amigo secreto de lingerie

O amigo secreto de lingerie é realizado entre mulheres e também com pessoas que possuam bastante intimidade, por isso, é mais comum entre grupos de amizade e não no local de trabalho. A dinâmica é como a tradicional, mas os presentes só podem ser peças íntimas.

Assim como em qualquer opção de amigo secreto, a versão só de lingerie pode ter valor mínimo e máximo de gasto, pois isso evita que alguém dê um ótimo presente, mas fique insatisfeito com o que ganhou de volta. Por se tratar de uma peça de roupa e que pela natureza íntima muitas lojas não permitem troca, também é importante saber as medidas de todos que estão participando, para não errar a numeração e a pessoa não poder usar o presente.

Confira - Trem de Natal em SP 2023: cidades, roteiro e horários

3 - Amigo da Onça

Já ouviu falar em Amigo da Onça? Esta é uma modalidade um pouco diferente de amigo secreto e que pode gerar muita risada entre os participantes. Neste caso, o nome "amigo da onça", ou também conhecido como "inimigo secreto", não é a toa, pois a pessoa que será presenteada ganhará algo em tom de piada ou que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, um corintiano recebendo uma camiseta do palmeiras, ou um rockeiro ganhando um CD de algum artista de um gênero totalmente oposto, como forró, funk, axé, entre outros.

É importante frisar que o amigo da onça é uma grande brincadeira, então o objetivo é fazer com que o amigo secreto se divirta, assim como os outros participantes da dinâmica. É necessário sempre evitar algum presente que irá ofender o outro ou causar qualquer tipo de constrangimento.

Veja - 6 orações de Natal para compartilhar com toda a família

4 - Troca-Troca

Esta é uma dinâmica bem diferente do amigo secreto, pois não se sabe para quem irá o seu presente. O troca-troca, ou também conhecido como amigo roubado, funciona assim: todos compram presentes e levam até o dia da confraternização, lá os participantes retiram um número em um sorteio que irá definir a ordem que cada um pegará um presente.

Na sua vez, a pessoa poderá escolher entre pegar um objeto da pilha de presentes ou roubar um que alguém já pegou. Assim, o mesmo pacote pode passar de mão em mão até todos terem participado da brincadeira. Os presentes podem estar embrulhados, assim a pessoa não saberá o que ela está roubando, ou podem ser abertos antes da dinâmica começar para que a competição pelas compras mais legais seja maior, quem define isso é o grupo.

5 - Amigo Secreto de chinelo

O amigo secreto de chinelo tem uma dinâmica parecida com o do chocolate ou de lingerie, ou seja, todos os presentes serão do mesmo gênero e só vão mudar de valores e estilos. Essa brincadeira é bastante simples e pode ser utilizada tanto entre familiares e amigos, como também colegas de trabalho, já que não é necessário conhecer muito a outra pessoa para escolher o presente.

Para evitar erros, é necessário que antes do sorteio todos revelem os seus números de calçado, assim quando o amigo secreto for comprar o presente será uma missão mais fácil. Algumas empresas que tem como foco chinelos e moda praia são muitos utilizadas nessas brincadeiras, como Havaianas, Ipanema, entre outras.

6 - Amigo Secreto com bingo

Este amigo secreto é para quem adora participar de um bingo. A dinâmica é parecida com o troca-troca, pois todos compram presentes sem saber para quem ele irá no final do dia, mas não conta com a parte do roubo.

Funciona assim, no dia da confraternização, o grupo realiza um bingo e quem vai ganhando conforme os números são chamados pode escolher o presente que quiser da mesa. Dependendo das condições financeiras do grupo, podem existir presentes mais baratos para as cinquinas e mais caros para as cartelas cheias, distribuídos em várias rodadas de bingo.

Para quem não tem bingo em casa, é possível encontrar cartelas descartáveis, tabuleiros completos já com a cestinha de sorteio e pedras numeradas em lojas de brinquedos ou conveniência.

Amigo Secreto Tradicional

Para fazer um amigo secreto tradicional não tem muito segredo, o processo é o que muita gente já conhece. Primeiro, é realizado um sorteio com quem vai participar e todo mundo esconde o nome da pessoa para quem dará um presente até o dia da revelação. Neste caso, qualquer presente é permitido, já que não há tema, então pode-se comprar roupas, brinquedos, livros, comidas, entre outros. O valor também vai variar, a não ser que sejam estipuladas regras de mínimo e máximo gasto.

No dia da confraternização, um a um os integrantes do grupo vão a frente do grupo e dão dicas da pessoa que tirou, até que alguém acerte o amigo secreto dela. Os dois trocam presentes, tiram fotos e em seguida é hora da pessoa que acabou de ser revelada dar dicas do seu amigo secreto. Assim, o processo continua até que todos tenham recebidos seus presentes.

Qual é o significado do amigo secreto?

O amigo secreto, ou amigo oculto, é uma das brincadeiras mais populares entre familiares e amigos nas festas de final de ano e leva esse nome porque na forma tradicional da dinâmica ninguém sabe quem cada um presenteará no dia da confraternização.

O amigo secreto é uma forma de interação, ele pode ser uma demonstração de carinho entre entes queridos, amigos ou vizinhos. Além disso, também pode ser uma boa opção para o nascimento de uma amizade entre pessoas que trabalham no mesmo ambiente, mas não se conhecem bem, por exemplo.

Uma prática muito antiga, o amigo secreto geralmente é realizado no final de ano por ser uma época de harmonia e fraternidade entre as pessoas. No entanto, ela também pode uma brincadeira para grupos que estão em fins de ciclos e querem um último momento juntos, como despedidas da escola, cursos, entre outros.

Como fazer sorteio de amigo secreto online

Uma das principais maneiras de organizar um amigo secreto é usando papel e caneta para que o sorteio possa ocorrer, mas hoje em dia há também apps que podem auxiliar nisso. Existem algumas opções de aplicativos que podem ser encontradas nas lojas oficiais de celulares Android ou IOS, como o Amigo Secreto Sorteio Facil, Amigo Secreto e Oculto, Amigo Secreto Online, entre outros.

Cada aplicativo tem as suas regras, mas geralmente não é necessário pagar nada para conseguir usar o serviço. A maioria deles te faz registrar os nomes de todos que vão participar e então o aplicativo faz um sorteio e define quem tirou quem.

Para que os nomes dos amigos secretos de cada um não vazem, alguns desses aplicativos enviam a resposta diretamente pelo Whatsapp de cada membro do grupo registrado no formulário inicial, como o Sorteio Amigo Secreto, por exemplo. Alguns também pode enviar por e-mail, depende de cada serviço.

A vantagem do uso desses aplicativos é que assim é fácil fazer sorteios a distância, sem a necessidade que o grupo esteja todo reunido em um mesmo lugar.

Leia também - Já pode? Qual o dia de montar a árvore de Natal em 2023