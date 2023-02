Como fazer jejum na quaresma em 2023 para os católicos?

O jejum é praticado por inúmeras denominações cristãs e observado anualmente durante o tempo da Quaresma em preparação para o Domingo de Páscoa. Descubra o significado cristão do jejum na Quaresma e orientações práticas para 2023.

A igreja celebra o início da Quaresma na Quarta-feira de Cinzas e termina no Sábado de Aleluia, véspera da Páscoa. O ato de abstinência e abnegação dos prazeres mundanos dá aos cristãos um tempo significativo para orar, se arrepender e se concentrar na gratidão.

O costume de jejuar durante a Quaresma há muito é adotado pela Igreja Católica Romana . As regras são muito distintas e incluem o jejum na Quarta-feira de Cinzas, na Sexta-feira Santa e em todas as sextas-feiras da Quaresma. No entanto, as regras de jejum não se aplicam a crianças pequenas, idosos ou qualquer pessoa cujo bem-estar possa ser ameaçado pela variação abrupta na dieta.

Oração para os 40 dias da quaresma em 2023

Por que fazer jejum na Quaresma?

A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Durante esse tempo, muitos cristãos optam por fazer jejum, abstendo-se de certos alimentos ou práticas em sinal de penitência e renovação espiritual.

O jejum durante a Quaresma tem suas raízes na tradição bíblica. Na história do Antigo Testamento, o povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida, e Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério público. A Quaresma é uma oportunidade para os fiéis seguirem o exemplo de Jesus e se prepararem para a celebração da Páscoa.

Para a igreja, jejum é uma forma de sacrifícios e penitência. Ao privar-se de certos alimentos ou práticas, os fiéis buscam uma maior disciplina e controle sobre seus corpos e desejos. Isso pode levar a uma maior consciência espiritual e uma maior conexão com Deus.

No entanto, é importante notar que o jejum deve ser feito com cuidado e sob a supervisão de um profissional de saúde, especialmente para aqueles com condições médicas pré-existentes.

Por fim, o jejum durante a Quaresma pode ser uma oportunidade para os fiéis se concentrarem em outras práticas espirituais, como a oração e a caridade. Ao liberar tempo e energia que normalmente seriam gastos em comida ou outras distrações, os fiéis podem se concentrar em se conectar com Deus e servir aos outros.

Em resumo, o jejum durante a Quaresma é uma tradição importante para muitos cristãos. Além de ser um ato de satisfação e penitência, pode ter benefícios para a saúde e permitir um foco maior em práticas espirituais. No entanto, é importante lembrar que o jejum deve ser feito com cuidado e sob a orientação de um profissional de saúde.

Os ditames modernos de jejum e abstinência são encontrados no Código de Direito Canônico da Igreja Católica Romana. Até certo ponto, eles podem ser ajustados pela conferência dos bispos de cada país.

O jejum cristão é:

Sabedoria – é amor e conhecimento reunidos em uma prática que nos coloca à disposição dos recursos de Deus para atender às nossas necessidades.

Treinamento – é o esforço indireto que nos dá acesso a algo que não podemos tentar ou fazer acontecer sozinhos.

Rendição – é voluntariamente “fazer-se fraco” para que possamos conhecer e receber a força e o poder de Deus (2 Coríntios 12:9-10).

Possíveis maneiras de jejuar durante a Quaresma

Se você nunca praticou o jejum antes, uma maneira fácil de praticar é fazer um jejum parcial. Um jejum parcial pode envolver comida e bebida, ou certos hábitos. Aqui estão algumas possibilidades para um jejum parcial:

Jejum de alimentos associados a “banquetes” : chocolate, sobremesas, café/cafeína, álcool, etc.

Jejum de mídia ou entretenimento: telefone celular, TV, streaming de vídeo, rádio, música, e-mail, computadores, videogames, etc.

Jejum de hábitos e confortos: fazer compras, olhar-se ao espelho, maquilhar-se, elevadores, estacionar num local próximo da loja, encontrar a fila mais curta no caixa, ler online, seguir desporto, etc.

Versículos bíblicos encorajadores a fazer o jejum

Mateus 6:16-18: "E, quando jejuarem, não fiquem tristes como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que outros vejam seu jejum. Em verdade vos digo que eles receberam sua recompensa. Mas quando você jejua, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que o teu jejum não seja visto pelos outros, mas pelo teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.

Isaías 58:3-7: 'Por que temos jejuado, e você não vê isso? Por que nos humilhamos e você não sabe disso?' Eis que no dia do teu jejum procuras o teu próprio prazer, e oprimes todos os teus trabalhadores. Eis que você jejua apenas para brigar e brigar e para bater com o punho perverso. Jejuar como o seu neste dia não fará com que sua voz seja ouvida no alto. Esse é o jejum que eu escolho, um dia para uma pessoa se humilhar? É para curvar a cabeça como uma cana, e estender pano de saco e cinza debaixo dele? Você chamará isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? “Não é este o jejum que escolhi: soltar os laços da impiedade, desfazer as amarras do jugo, libertar os oprimidos e quebrar todo jugo? Não é para repartires o teu pão com o faminto e trazeres para tua casa os pobres desabrigados; quando vires o nu, que o cubras,

Joel 2:12-13: "Mas agora mesmo", declara o SENHOR, "voltem-se para mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com lamentos; e rasguem seus corações e não suas vestes." Voltai-vos para o Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade; e ele cede ao desastre.

Lucas 4:1-4: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto por quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. E ele não comeu nada durante aqueles dias. E quando eles terminaram, ele estava com fome. O diabo disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão". E Jesus lhe respondeu: "Está escrito: Nem só de pão viverá o homem".

Oração da Quaresma pela orientação de Deus