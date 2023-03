Flores para o Dia da Mulher: significados para não errar na escolha

No dia 8 de março de cada ano, pessoas de todo o mundo celebram as mulheres de suas vidas. Não fazemos isso apenas comprando em empresas pertencentes a mulheres e levantando fundos ou recursos para organizações que apóiam as mulheres, mas também tradicionalmente presenteamos com flores no Dia da Mulher como um símbolo de nossa gratidão, para celebrar as conquistas das mulheres e para mostrar nossa suporte contínuo.

O Dia Internacional da Mulher é um dia global que celebra as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres. A data também marca uma chamada à ação para acelerar a paridade de gênero. Atividade significativa é testemunhada em todo o mundo como grupos se reúnem para celebrar as conquistas das mulheres ou se reunir para a igualdade das mulheres.

A história conta que o Dia da Mulher é comemorado desde o início dos anos 1900 - uma época de grande expansão e turbulência no mundo industrializado, que viu o crescimento populacional em expansão e o surgimento de ideologias radicais. Este dia importante tem uma história extensa e interessante, mas realmente decolou em 1908, quando 15.000 mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo menos horas de trabalho, melhores salários e direitos de voto.

Flores para o Dia Internacional da Mulher

Presentear com flores no Dia Internacional da Mulher tornou-se uma tradição. Embora as flores de mimosa tenham um significado especial e façam parte da história do feriado há muito celebrado, existem outras flores notáveis ​​que tornam a celebração do Dia Internacional da Mulher extraordinária e memorável.

Roxo, verde e branco são as cores ideais ​​para as flores do Dia da Mulher. Roxo significa justiça e dignidade. O verde simboliza a esperança. O branco representa a pureza, embora seja um conceito controverso. As cores se originaram da União Social e Política das Mulheres no Reino Unido em 1908.

Flor Mimosa para o Dia da Mulher

A mimosa é uma das flores mais simbólicas no Dia Internacional da Mulher. Essa tradição teve origem na Itália, mas se espalhou pelo mundo. Não se sabe exatamente porque a Mimosa se tornou uma flor representativa para este dia, mas muitas vezes especula-se que tem algo a ver com a sazonalidade da Mimosa e sua abundância durante esta época do ano. Mas fora isso, é uma flor perfeitamente alegre que remete à luz do sol e ao verão mas simboliza respeito, elegância, dignidade e gentileza.

Rosas como um presente para o dia da mulher

Presentear com rosas é sempre uma boa ideia, inclusive no Dia Internacional da Mulher. As rosas geralmente carregam o significado de amor e romance. Associado à realeza, encantamento, paixão e sofisticação, é uma ótima forma de demonstrar o seu apreço às mulheres fortes da sua vida.

Tulipas como ideia de flor para o Dia Internacional da Mulher

As tulipas são flores coloridas e elegantes. Esta beleza sazonal fica fantástica em um buquê e é uma ótima opção como flor do Dia Internacional da Mulher. Nunca se poderia errar com seu perfume perfeito e ampla gama de opções de cores.

Lírios como uma flor perfeita para o dia das mulheres

Os lírios capturam a essência da feminilidade, tornando-os uma flor gloriosa e maravilhosamente perfumada para o Dia da Mulher . Eles geralmente significam devoção ou pureza, embora o significado possa variar de acordo com o tipo de lírio, cultura e cor. Mas por causa do mito grego de Hera e Zeus, os lírios são frequentemente associados ao renascimento, fertilidade e maternidade.

Gérbera para o Dia da Mulher

Gérberas, ou margaridas gérberas, simbolizam pureza, inocência e beleza. Esta flor ensolarada e orgulhosa definitivamente iluminará qualquer ambiente. As gérberas também são conhecidas por representar adoração e às vezes são chamadas de "o sol da vida", tornando-as uma flor ideal para presentear no Dia Internacional da Mulher .

