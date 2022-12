Frases de Natal para enviar aos seus clientes em 2022

Agradecer aos clientes nesta época é uma forma carinhosa de dizer quão importantes eles são para o seu negócio. Por isso, reunimos algumas frases de Natal para clientes que podem ser usadas para enviar um cartão de agradecimento e, assim, agradar a clientela.

As mais belas frases de Natal para enviar para os clientes

Abaixo estão algumas frases de Natal que você pode usar para enviar aos seus clientes, mas que também servem para os parceiros profissionais e amigos.

Confira:

“Ainda que se percam outras coisas ao longo dos anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante” (Grace Noll Crowell)

“Não existe o Natal ideal, só o Natal que você decida criar como reflexo de seus valores, desejos, queridos e tradições” (Bill McKibben)

“Que os sinos natalícios anunciem as boas-novas e te tragam um Natal abençoado. Boas festas!” (Priscilla Rodighiero)

“O Natal é um tempo de benevolência, perdão, generosidade e alegria. A única época que conheço, no calendário do ano, em que homens e mulheres parecem, de comum acordo, abrir livremente seus corações” (Charles Dickens)

“Eu sempre pensei em Natal como um tempo bom. Um bem, perdão, generosidade, época agradável. Uma época em que os homens e mulheres parecem abrir os corações deles espontaneamente, e assim eu digo, Deus abençoe o Natal!” (Charles Dickens)

“Presentes de tempo e amor são certamente os ingredientes básicos de um Natal verdadeiramente feliz” (Peg Bracken)

“Na noite de Natal, sonhos se realizam com boas festas na confraternização universal” (Erasmo Shallkyton)

“As boas festas formalizam um momento de reflexão em nossas vidas e realimentam nossas energias para seguir em frente” (Edel Alexandre Pontes)

“Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros” (Emmanuel)

“Que esta temporada o encontre entre aqueles que você ama, compartilhando as glórias gêmeas da generosidade e da gratidão” (Oprah Winfrey)

“O Natal é um tônico para nossas almas. Isso nos leva a pensar nos outros e não em nós mesmos. Direciona nossos pensamentos para dar” (Bertie Charles Forbes)

“A humanidade é uma grande, uma imensa família... Isso é provado pelo que sentimos em nossos corações no Natal” (Papa João XXIII)

“O Natal é um tempo não apenas de alegria mas também de reflexão” (Winston Churchill)

"O Natal é uma época para acender o fogo da hospitalidade no salão, a chama genial da caridade no coração" (Washington Irving)

“Desejo aqui, nesta data tão linda e cheia de propósitos, muita paz e reflexão. Essa data nos ensina muito. Ele veio e, com sua vida e sua morte, nos ensinou como devemos ser. A receita é essa: É preciso princípios, atitudes decentes e amor ao próximo” (Ivete Sangalo)

"O melhor de todos os presentes em qualquer árvore de Natal: a presença de uma família feliz” (Burton Hills)

Mensagens anônimas

“Desejamos que você tenha um Natal feliz ao lado da sua família e entes queridos”

“Que a alegria do Natal se faça presente durante todo o Ano Novo e traga muitas conquistas. Boas Festas”

“Feliz Natal a você que depositou sua confiança em nosso trabalho neste ano. Boas festas”

“Nossa empresa não seria a mesma sem você. Obrigado por mais um ano juntos. Feliz Natal!”

“O Natal é uma data para refletir e agradecer. Foi uma alegria imensa contar com você, caro cliente, neste ano. Boas Festas e Feliz Ano Novo”

“Obrigado pela confiança depositada em nosso trabalho ao longo deste ano. Que possamos continuar tendo muitas conquistas juntos. Feliz Natal!”

“Que o Natal seja uma noite iluminada e alegre para toda a sua família e amigos”

“Neste Natal, celebre a vida com amor e gratidão. Boas festas!”

“O Natal é uma data especial porque nos faz lembrar das pessoas importantes com quem tivemos a oportunidade de estar durante o ano. Boas festas e feliz Ano Novo!”

“Feliz Natal a você, caro cliente, que foi tão importante por estar ao nosso lado neste ano”

“Desejo que o Natal traga alegria e paz e que a celebração seja iluminada! Feliz Natal e próspero Ano Novo!”

“Desejo que você tenha um Natal inesquecível e que o Ano Novo chegue trazendo saúde e prosperidade”

“Neste Natal, quero agradecer a sua confiança. Desejo uma noite iluminada e feliz nesta data tão especial. Boas festas e feliz Ano Novo!”

“Que a alegria do Natal se faça presente no Ano Novo e traga paz, prosperidade e saúde”

“Sou grato pela confiança que você depositou no meu trabalho neste ano. Desejo um Natal alegre e iluminado”

“Mais um ano em que estivermos juntos está chegando ao fim e eu só tenho a agradecer a sua confiança. Feliz Natal e próspero Ano Novo!”

“Se o Natal é tempo de agradecer, quero registrar aqui minha gratidão por mais um ano juntos. Boas festas e feliz Ano Novo”

“Que a energia alegre do Natal esteja presente também no Ano Novo e que traga paz, saúde e prosperidade”

“Este ano foi muito especial porque você esteve ao nosso lado o tempo todo. Obrigado pela confiança, querido cliente. Feliz Natal!”

“Ter você, caro cliente, ao nosso lado neste ano foi muito importante. Esperamos que possamos continuar juntos no próximo ano. Feliz Natal e próspero Ano Novo”

“Desejamos que você continue conosco no Ano Novo e que tenha uma noite de Natal iluminada pelos valores do amor e da gratidão. Boas festas!”

“Nossa empresa não seria a mesma sem você, querido cliente. Obrigado por mais um ano juntos. Feliz Natal e próspero Ano Novoi”

“Contar com a sua confiança neste ano foi muito importante para a nossa empresa. Desejamos boas festas e feliz Ano Novo com muita gratidão”

“Nossa meta é garantir que você esteja sempre satisfeito com os nossos serviços. Obrigado pela confiança! Feliz Natal!”

“Sua satisfação é nosso maior objetivo e, por isso, somos gratos pela sua confiança em nossos serviços. Feliz Natal e próspero Ano Novi”

“Sem você, caro cliente, não seríamos uma equipe tão feliz. Obrigado por confiar em nossa empresa. Feliz Natal”

“mais do que um cliente, você é um amigo que esteve ao nosso lado durante todo o ano. Somos gratos por isso. Feliz Natal e próspero Ano Novo”

Dicas para enviar frases de Natal e agradar seus clientes

Se você quer escrever uma mensagem de Natal exclusivamente criada para os seus clientes, lembre-se da importância deles para o sucesso do seu negócio. Por isso, é importante escrever frases de Natal que transmitam alegria e gratidão pela confiança que eles depositaram no seu trabalho.

Seja otimista e doce na hora de escrever aquilo que deseja para o cliente. Se possível, coloque o nome de cada um deles no cartão, isso vai fazer com que ele se sinta especial e importante para o seu sucesso. Além disso, prepare a mensagem com antecedência para garantir que ela chegue até o seu cliente antes do Natal.