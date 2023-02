Independente Tricolor (à esquerda) abre as apresentações de hoje e a Gaviões da Fiel (à direita) fecha a ordem dos desfiles do carnaval 2023 de São Paulo nesta sexta-feira, 17 de fevereiro - Foto: Reprodução/TV Globo

Ordem dos desfiles das escolas de samba 2023 SP no 1º dia do Carnaval

Os aguardados desfiles do Carnaval 2023 finalmente irão começar. Nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, o grupo especial de São Paulo entra no Sambódromo do Anhembi. Serão sete escolas de samba na avenida a partir das 23h15. Confira a ordem dos desfiles, que seguirão por toda a madrugada.

Ordem dos desfiles e horário no carnaval 2023 SP

Os desfiles do carnaval 2023 em São Paulo serão nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro Sambódromo do Anhembi. Na sexta-feira e no sábado entram na avenida as escolas do grupo especial, já no domingo é o grupo de acesso I que se apresenta.

Nesta sexta-feira, vão desfilar a Independente Tricolor, a Acadêmicos do Tatuapé, a Barroca Zona Sul, a Unidos de Vila Maria, a Rosas de Ouro, a Tom Maior e por último a Gaviões da Fiel.

No sábado, na ordem dos desfiles entram no Sambódromo a Estrela do Terceiro Milênio, a Acadêmicos do Tucuruvi, a atual campeã Mancha Verde, a Império de Casa Verde, a Mocidade Alegre, a Águia de Ouro e Dragões da Real.

Por último, no domingo a ordem dos desfiles na avenida começa com a Nenê de Vila Matilde e depois tem a X-9 Paulistana, a Camisa Verde e Branco, a Vai-Vai, a Morro da Casa Verde, a Colorado do Brás, a Pérola Negra e a Mocidade Unida da Mooca.

17 de fevereiro (sexta-feira) 23h15 – Independente Tricolor, 00h20 – Acadêmicos do Tatuapé, 01h25 – Barroca Zona Sul, 02h30 – Unidos de Vila Maria 03h35 – Rosas de Ouro, 04h40 – Tom Maior, 05h45 – Gaviões da Fiel

18 de fevereiro (sábado)22h30 – Estrela do Terceiro Milênio, 23h35 – Acadêmicos do Tucuruvi, 00h40 – Mancha Verde, 01h45 – Império de Casa Verde, 02h50 – Mocidade Alegre, 03h55 – Águia de Ouro, 05h00 – Dragões da Real

19 de fevereiro (domingo) 21h00 – Nenê de Vila Matilde, 22h00 – X-9 Paulistana, 23h00 – Camisa Verde e Branco, 00h00 – Vai-Vai, 01h00 – Morro da Casa Verde, 02h00 – Colorado do Brás, 03h00 – Pérola Negra, 04h00 – Mocidade Unida da Mooca

Quais os critérios de julgamento para os desfiles

O desfile das campeãs está previsto para o dia 25 de fevereiro, sábado, com início às 20h00 e contará com a participação das cinco primeiras colocadas no Grupo Especial, a vice-campeã e a campeã do Grupo de Acesso II e a vice-campeã e a campeã do Grupo de Acesso I. No critério de avaliação para as apresentações das escolas todos os detalhes são avaliados.

Bateria: um dos pontos mais importantes do desfile e considerado o "coração" da escola de samba, nesta categoria é avaliado a sustentação dos instrumentos, entrosamento, afinação dos intrumentos, equilíbrio instrumental, a precisão do ritmo e a versatilidade dos instrumentistas.

Samba-Enredo:o jurado avalia dois pontos nesta etapa, a letra e a melodia. É preciso conferir se a coerência no que foi proposto e no que acabou apresentado nos versos e também se a melodia casa com tudo isso e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Evolução: a evolução vai avaliar a apresentação como um todo. É necessário conferir se houve coesão no desfile, se por acaso ocorreram buracos na apresentação, invasão de alas, etc.

Harmonia: os jurados avaliam o entrosamento do canto com o ritmo da bateria, além da clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola. É observado se os membros estão de fato cantando o samba e estão sintonia com a voz do puxador.

Enredo: é avaliado nesta etapa a concepção e realização do projeto. É conferido tudo, se a proposta sequencial do desfile da escola foi cumprida e executada como deveria.

Alegorias e Adereços: por aqui, os jurados olham para os carros alegóricos e dos elementos cenográficos. É avaliado a qualidade, acabamento, cuidado e atenção para a confecção das peças. Além é claro, se foi tudo adequado e coeso com o tema.

Fantasias: como o nome já indica, essa categoria avalia as fantasias criadas para a apresentação. É observado desde a ideia de concepção até a realização de cada uma das peças.

Comissão de Frente: a comissão de frente nada mais é que o "cartão de visitas" da escola de samba que está se apresentando na avenida. Nesta categoria de avaliação, o jurado observa se os cumprimentos obrigatórios foram executados, como por exemplo a saudação do público.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: para isso, é considerado o entrosamento e a postura do casal que leva o pavilhão e o manto sagrado da escola de samba, a integridade das fantasias da dupla e a adequação da dança.

