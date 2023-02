RJ: que horas começa o desfile das escolas de samba hoje, 1º dia

Mangueira (à esquerda) e a atual campeã Grande Rio (à direita) se apresentam hoje no desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram/@mangueira_oficial/@granderio

Apresentações do grupo especial do Rio de Janeiro será neste domingo (19) e segunda-feira (20).

O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro começa neste domingo, 19 de fevereiro. Seis irão se apresentar hoje, como a Grande Rio, a Unidos da Tijuca, entre outros. As demais, entram na avenida amanhã (20). Veja o horário de cada apresentação!

Horário do desfile das escolas de samba do RJ hoje

De acordo com a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba hoje começa às 22h00. Na TV Globo, a exibição começará alguns minutos mais tarde, às 22h15, após o Big Brother Brasil.

A primeira escola a entrar na Marquês de Sapucaí será a Império Serrano, que traz o samba-enredo "Lugares de Arlindo", prestando homenagem ao artista Arlindo Cruz.

A atual campeã Grande Rio entra logo em seguida, com o tema "Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar", em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho. No total, seis apresentações do Grupo Especial estão marcadas para este domingo (19).

19 de fevereiro (domingo) 22h00 – Império Serrano, entre 23h00 e 23h10 – Grande Rio, entre 0h00 e 0h20 – Mocidade Indep. de Padre Miguel, entre 01h00 e 01h30 – Unidos da Tijuca, entre 02h00 e 02h40 – Acadêmicos do Salgueiro, entre 03h00 e 03h50 – Mangueira

20 de fevereiro (segunda-feira) 22h00 – Paraíso do Tuiuti, entre 23h00 e 23h10 – Portela, entre 00h00 e 00h20 – Unidos de Vila Isabel, entre 01h00 e 01h30 – Imperatriz Leopoldinense, entre 02h00 e 02h40 – Beija-Flor de Nilópolis, entre 03h00 e 03h50 – Unidos do Viradouro

Como assistir ao vivo

A Rede Globo vai exibir os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo neste domingo (19) e na segunda-feira (20). Nos dois dias, a exibição será pelo canal, o G1 e também a Globoplay.

TV Globo

É muito simples assistir pela televisão, é só sintonizar no canal pelo seu aparelho e pronto! De acordo com a programação oficial da emissora - disponível no site oficial - a transmissão dos desfiles começa a partir das 22h15 tanto no domingo quanto na segunda-feira, após o BBB 23.

Globoplay

1 - Apesar de a transmissão ser gratuita, para conseguir assisti-la pela Globoplay é necessário ter uma conta na plataforma streaming. Para isso, você irá acessar o site no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clicar em "entrar" na lateral direita;

2 - Em seguida, você irá clicar em "cadastre-se" na nova página que irá abrir e então prencherá um formulário que exige: nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que reside;

3 - Finalize o processo clicando na caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e em seguida em "cadastrar";

4 - Agora você já tem sua conta, é só entrar na plataforma com seu e-mail e senha e depois clicar em "Agora na TV". A aba permitirá que você assista a programação da TV Globo ao vivo.

G1

1 - O portal também exibe ao vivo o desfile das escolas de samba. E por lá também é exigido um cadastro. No entanto, o registro no site é mais rápido e pede menos dados dos usuários. Para começar o seu, acesse https://g1.globo.com/;

2 - Em seguida, clique em "entrar" na lateral superior direita. Você será redirecionado a uma nova página e deverá clicar em "cadastre-se";

3 - Informe: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Termine o cadastro apertando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e por último cadastrar;

4 - Agora, para assistir, você deve ir até a página do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro no site, no endereço https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2023/, e aguardar pela transmissão ao vivo;

5 - Você também pode acessar a página dedicada ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2023, https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2023/ao-vivo/carnaval-2023-desfiles-do-rio-de-janeiro.ghtml.

Quando é a apuração?

A apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro será na quarta-feira, dia 22 de fevereiro. A programação da Rede Globo mostra que ela irá começar às 16h00. A apuração será transmitida ao vivo e tem previsão de durar duas horas, terminando às 18h00.

Serão avaliados a bateria, harmonia, samba-enredo, fantasia, alegoria, enredo, evolução, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira de cada escola de samba. O desfile das campeãs está previsto para o próximo sábado, dia 25 de Fevereiro.

