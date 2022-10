Enquete A Fazenda 2022: Bárbara deve sair do reality?

Bárbara Borges foi indicada pelo fazendeiro Lucas Santos e agora precisa dos votos do público para ficar no reality show. Essa é a segunda roça da atriz, que escapou da berlinda na qual esteve. A ex-paquita merece uma nova chance no jogo? Vote na enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião.

Enquete A Fazenda 2022: Bárbara merece ser eliminada?

Bárbara está na 6ª roça de A Fazenda 2022

Bárbara mais uma vez está na roça e precisa que o público vote nela na enquete A Fazenda 2022. Essa é a segunda berlinda da peoa, que conseguiu convencer o público a deixá-la ficar na primeira vez.

A atriz foi indicada pelo fazendeiro Lucas Santos. O ator já tinha contado para seus aliados que ia mirar na loira e manteve sua decisão até o final. Ele justificou sua escolha dizendo que tem reparado em comportamentos e posicionamentos da colega de confinamento: "quando o erro vem do nosso grupo, ela levanta podcasts vitimista e apontando o dedo, mas quando vem do lado dela, ela não faz nada", disse.

O fazendeiro da semana também citou uma dinâmica realizada durante a gravação da Hora do Faro, no qual ele disse que o grupo B havia praticado um ato desleal e ela não se levantou para se posicionar contra.

Bárbara rebateu a indicação, mas não gerou treta. "Aceito, estou aqui jogando e beleza. O que você tem de argumentos é seu, eu tenho os meus e prontos", disse.

A atriz faz parte do grupo B de A Fazenda 2022, que está do lado oposto ao de Deolane Bezerra e seus amigos, e é uma das participantes que menos se envolve em tretas dentro do confinamento.

Durante sua estadia no reality show, a atriz admitiu aos outros colegas que aceitou participar da competição pelo prêmio milionário por causa da exposição - ela está há mais de três anos sem atuar. "Eu pensei 'Cara A Fazenda vai ser um oportunidade para eu me abrir e retomar. O que eu quero é trabalhar [...] É o que eu faço, é isso, desde pequena eu sempre fiz", disse com os olhos marejados.

Assista ao momento em que Babi é indicada pelo fazendeiro:

Quando é a eliminação e como votar?

A sexta eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 27, a partir das 23h, horário de Brasília. A votação fica aberta desde o fim do programa de quarta até a noite da eliminação, quando Adriane Galisteu encerra a contagem de votos ao vivo.

Para participar, é necessário acessar o portal do reality show no R7 e localizar a enquete A Fazenda 2022 oficial, a única que contabiliza os votos para a eliminação.

A votação aparece logo na primeira página. Basta clicar sob a foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança clicando em em "sou humano".

O voto será computado em poucos segundos e quem quiser participar mais uma vez, é só clicar em "votar novamente".

Quem já saiu de A Fazenda 2022?

Até agora, já foram cinco eliminados e dois expulsos de A Fazenda 2022:

Bruno Tálamo: eliminado na primeira semana com 15,69% dos votos

Ingrid Ohara: segunda a deixar o programa com 29,01% dos votos.

Rosiane Pinheiro: saiu na terceira roça com 21,28% dos votos.

Tati Zaqui: deixou o confinamento com 27,70% dos votos.

Thomaz Costa: foi eliminado com 17,31% dos votos.

Shayan Haghbin e Thiago Ramos foram expulsos na quinta semana após se envolverem em uma briga que terminou em agressão.

Ainda estão em A Fazenda 2022:

Iran Malfitano (ator); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa); Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital) e Bia Miranda (neta da Gretchen).