Enquete A Fazenda 2022: após a saída de Vini, quem deve vencer?

Após a eliminação de Vini Buttel na sexta roça do reality rural, restam treze jogadores em busca do prêmio milionário do programa. Os peões seguem divididos em dois grupos rivais, mas apenas um deles sairá vitorioso no final da competição. Qual famoso deve vencer? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: quem é o favorito para ganhar?

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Até agora, A Fazenda 2022 já eliminou seis peões durante as roças e expulsou mais dois após uma briga que resultou em agressões.

Entre os homens, seguem na disputa o ator Iran Malfitano, o rapper Pelé Milflows, o ator Lucas Santos, o cantor André Marinho e o ex-A Casa Alex Gallete.

Do grupo das mulheres, estão na disputa a advogada Deolane Bezerra, a dançarina Moranguinho, a neta de Gretchen Bia Miranda, a ex-Power Couple Deborah Albuquerque, a influenciadora digital Ruivinha de Marte, a ex-BBB Kerline Cardoso, a atriz Bárbara Borges e a influenciadora digital Pétala Barreiros.

A cada semana, um peão deixa o confinamento após ser indicado para a roça. No reality, o público deve votar na enquete A Fazenda 2022 em quem merece permanecer no programa - é eliminado o roceiro que tiver o menor percentual de votos para ficar.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 14?

Bruno Tálamo: o jornalista foi eliminado na primeira roça do programa com 15,69% dos votos em uma disputa contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Ingrid Ohara: a influenciadora digital deixou o programa na segunda roça com 29,01% dos votos contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

Rosiane Pinheiro: apesar de ter escapado da semana anterior, a dançarina caiu na roça novamente e dessa vez saiu com 21,28% contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

Tati Zaqui: a funkeira perdeu a disputa contra Vini Buttel e Bárbara Borges, sendo eliminada com 27,70% dos votos.

Thomaz Costa: o ator pediu para que o público deixasse ele ir embora e teve seu desejo atendido. Ele recebeu apenas 17,31% dos votos contra Shayan Haghbin e Deolane Bezerra.

Vini Buttel: o ex-De Férias do Ex levou a pior contra Bárbara Borges e Pétala Barreiros e deixou o programa com 21,14% dos votos.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos também deixaram o programa na quinta semana após se envolverem em uma discussão que rendeu agressões físicas.

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

O vencedor de A Fazenda 2022 leva um prêmio no valor de R$ 1,5 milhão para casa. Neste ano, a produção disponibilizou mais R$ 500 mil distribuídos em prêmios concedidos durante as provas e dinâmicas que ocorrem ao longo da atração. Todos os peões têm chances de ganhar esse valores extras.

No ano passado, o segundo lugar levou um carro 0km - ainda não se sabe se a premiação se mantém neste ano. Já o terceiro e quarto colocado ficam apenas com os prêmios conquistados ao longo da atração. Todos os peões também recebem um cachê para participarem do programa.

Quem está no grupo A e grupo B?

Ao contrário de formarem várias panelinhas diferentes como costuma acontecer em realities shows, os peões se dividiram em dois grupos iniciados após a grande treta entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque. Desde então, os jogadores escolheram entre apoiar as ideias da doutora ou ficar ao lado da ex-Power Couple.

No grupo A estão Deolane Bezerra, Lucas Santos, Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda. Apesar da união, começaram a surgir algumas intrigas entre eles que poderia sinalizar uma possível rachadura entre o time.

Fazem parte do grupo B Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Alex Gallete, Iran Malfitano, Ruivinha de Marte, André Marinho e Pelé Milflows. Após os rivais perderem dois membros nas últimas semanas, o time oposto está com mais membros.

A divisão de grupos tem sido um ponto bastante citado pelos internautas, já que a rivalidade entre eles tem gerado muitas tretas e um clima pesado na sede.