Enquete A Fazenda 2022: com a saída de Bruno, quem deve ganhar?

Bruno foi o primeiro eliminado do reality rural e deixou a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Com a saída do jornalista, restam vinte celebridades, mas quem merece ganhar? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: quem ganha o reality?

 

Parcial do DCI indica Deborah como favorita

Em consulta realizada às 00h20 desta sexta-feira, 23, na primeira enquete feita pelo DCI, Deborah Albuquerque aparece como a favorita para vencer o prêmio de R$1,5 milhão com 23,2% dos votos. A ruiva vem conquistando o público apesar das dezenas de barracos em que está envolvida.

Deborah é a principal adversária de Deolane Bezerra dentro de A Fazenda 2022. Desde os primeiros dias, as duas se tornaram inimigas após a ruiva dizer que sabia de informações sobre Pétalas Barreiros que Léo Dias adoraria ouvir. Desde então, protagonizaram dezenas de duelos e se tornaram dois dos destaques do elenco deste ano.

Vini Buttel fica em segundo lugar com 20,4% dos votos. O ex-De Férias com o Ex causou polêmica dentro do programa ao comprar uma briga com Alex Gallete. Primeiro, ele chamou o ex-A Casa de “venenoso” por achar que ele estava incentivando a discussão entre Kerline e Deolane. Os dois entraram em um confronto tenso e precisaram ser separados por outros peões.

Durante a formação de roça, Buttel voltou a provocar Alex e o chamou de “gazela”. A ofensa rendeu uma denúncia ao Ministério Público por homofobia aberta pelo ativista LGBTQIA+ Agripino Magalhães.

Em terceiro lugar está Deolane Bezerra, com 16,4% dos votos. Apesar de ser a peoa mais popular nas redes, com mais de 15 milhões de seguidores, a peoa precisa tomar cuidado para não causar intriga demais e cair no desgosto do público.

Parcial da enquete A Fazenda 2022 UOL mostra perca de popularidade de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra perdeu popularidade nos últimos dias na enquete UOL. Há uma semana, em 17 de setembro, a doutora aparecia em primeiro lugar no ranking dos favoritos ao prêmio, com 31,72% dos votos. A advogada, que esteve em alta nas redes sociais no último ano, já entrou como uma das mais esperadas do elenco e com altas expectativas sobre ela.

Ela liderava com folga a enquete, deixando Tiago Ramos em segundo lugar com 15,63% dos votos e Ruivinha de Marte na terceira posição, com 12,07%.

No entanto, nos últimos dias, os números mudaram drasticamente. Nesta sexta-feira, Vini Buttel aparece em primeiro lugar com 69,73% da preferência do público. A diferença para os demais colocados é bastante alta – Deborah, que está na segunda posição, soma 12,39%. Já os números de Deolane caíram muito e agora a advogada soma apenas 3,80%.

Ruivinha de Marte, que antes estava na terceira posição, agora nem aparece mais entre os favoritos. A influenciadora digital, que ainda não mostrou a que veio e está bastante apagada na edição, soma apenas 1,33%.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

O primeiro eliminado de A Fazenda 2022 foi Bruno Tálamo. O jornalista deixou a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão ao receber apenas 15,69% dos votos para ficar. Ele disputava a permanência com Deborah Albuquerque, que recebeu 27,23%, e Tiago, que liderou com folga com 57,08%.

Agora, as outras vinte celebridades seguem na competição. Ainda estão na casa:

Mulheres: Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Rosiane Pinheiro (dançarina); Ingrid Ohara (ex-De Férias com o Ex); Tati Zaqui (cantora); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bia Miranda (neta da Gretchen).

Homens: Thomaz Costa (ator); Iran Malfitano (ator); Tiago Ramos (modelo); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor); Alex Gallete (ex-A Casa).