Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano deve sair nessa roça?

Iran Malfitano foi puxado da baia e agora enfrenta sua primeira roça no reality rural. O ator já estava pensando na berlinda na intenção de participar da Prova do Fazendeiro, mas foi vetado por Moranguinho e perdeu a chance. O peão agora precisa dos votos do púbico na enquete A Fazenda 2022 para seguir no jogo. Ele merece uma nova oportunidade?

Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano fica ou sai da competição?

Iran Malfitano está na roça desta semana

Iran Malfitano encara sua primeira berlinda no reality show rural. O ator foi puxado da baia por Deolane Bezerra, que por sua vez foi a mais votada da casa.

O ex-global faz parte do grupo B, que atualmente está em maior número na sede. O peão ficou por um tempo "em cima do muro", sem se posicionar, mas acabou escolhendo o grupo liderado por Deborah Albuquerque para fazer aliança.

Malfitano também é considerado uma das plantas do reality show, ao lado de Ruivinha de Marte. O peão se movimenta pouco dentro do programa e acaba sendo ofuscado pelos colegas do grupo B, que se envolvem mais no jogo do que ele.

Além disso, o ator teve falas muito problemáticas que foram reprovadas pelos internautas. Uma delas foi uma sobre estupro, que causou revolta na web. O ex-global disse que "quando o estupro é inevitável, relaxa e goza" enquanto Moranguinho relatava uma situação com um affair. A frase assustou o público e os peões, que o repreenderam.

Outra frase controversa do ator que desagradou os internautas foi quando ele afirmou que batia na boca de sua filha. "Se fosse minha filha, estaria tomando um tapa na boca", disse em relação a Bia Miranda. Após a repercussão na web, a mãe de filha de Iran, Elaine Albano, disse que desconhece qualquer agressão em relação a filha do casal.

Assista o momento que Deolane puxa Iran da baia:

Como foi a formação de roça?

A formação de roça aconteceu na noite da última terça-feira, 1º. Pelé Milflows indicou Bia Miranda para a berlinda, sob a justificativa de que ela faria o mesmo com ele. Ele não se alongou muito no discurso e foi bastante breve.

A peoa rebateu: "Ele ficou meio bolado que eu repeti a frase que ele falou no quarto. Falou que eu tava atacando ele, mas eu só falei o que ele falou no quarto. Ele mesmo falou esses dias que o jogo dele aqui ser falso, já esperava esse voto e aceito. Ele não tem muito o que falar de mim", disse.

Em seguida, começou a votação aberta. Deolane Bezerra foi a mais votada, com sete menções, incluindo o voto duplo de Bárbara Borges devido ao poder da chama.

Kerline Cardoso recebeu cinco votos, mas teve dois deles cancelados por causa do poder da Chama Vermelha, que estava com Deborah Albuquerque. Já Lucas Santos levou a pior na dinâmica de sorte e ocupou o quarto banquinho.

Quem votou em quem na sétima roça:

Deolane Bezerra votou em Kerline Cardoso

André Marinho votou em Kerline Cardoso

Alex Gallete votou em Deolane Bezerra

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso

Deborah Albuquerque votou Deolane Bezerra

Kerline Cardoso votou em Deolane Bezerra

Iran Malfitano votou em Deolane Bezerra

Moranguinho votou em Bárbara Borges

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou em Deolane Bezerra

Lucas Santos votou em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou em Deolane Bezerra, com peso dois

Que horas começa A Fazenda?

A Fazenda 14 começa às 22h30, horário de Brasília, na Record. Na quinta, a apresentadora Adriane Galisteu anunciará ao vivo o resultado da enquete A Fazenda 2022 no final do programa. Deixa a competição por R$1,5 milhão o peão que tiver menos votos para ficar.