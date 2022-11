Enquete A Fazenda 2022: Ruivinha de Marte deve sair na 8ª roça?

Ruivinha de Marte enfrenta sua primeira roça no reality show. A influenciadora digital foi puxada da baia por Moranguinho e não conseguiu vencer a Prova do Fazendeiro. Agora, ela precisa do engajamento da torcida do grupo B na enquete A Fazenda 2022 para continuar na competição por R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 2022: Ruivinha deve ser eliminada?

Ruivinha de Marte está na 8ª roça de A Fazenda 2022

Chegou a hora de Ruivinha de Marte encarar o julgamento do público em A Fazenda 2022. A influenciadora digital caiu na berlinda pela primeira vez após ser puxada da baia por Moranguinho, que por sua vez foi a mais votada da casa.

Ruivinha tem sido chamada de "planta" por parte do público e até pelos peões da casa, já que a amazonense não se envolve muito no jogo. A influenciadora digital já teve algumas tretas com Deolane Bezerra e até mesmo com Deborah Albuquerque, que faz parte de seu grupo, mas continua apagada na competição - na web, alguns até a chamam de "plantinha de marte".

Ao longo do jogo, a peoa chamou atenção por sua voz. Logo no início do confinamento, a famosa soltou a voz cantando diversas músicas e viralizou na web com seu tom afinado. Ela arrancou elogios dos internautas e também dos peões, que ficaram impressionados com a potência vocal da jovem.

Ruivinha também passou por altos e baixos ao longo da temporada. Depois de uma discussão com Lucas Santos, rival do grupo A, o influenciadora digital se sentiu humilhada pelo ex-peão durante a divisão de tarefas na semana na qual ele foi fazendeiro e chorou muito.

No entanto, a amazonense conseguiu ficar sete semanas sem ir para a roça. A berlinda será um bom indicador de popularidade para a peoa que já entrou no confinamento com uma grande quantidade de seguidores - no Instagram, são mais de 6,3 milhões que a acompanham. No TikTok, são mais de 18 milhões.

Assista a votação que colocou Moranguinho na roça:

Como votar na roça de A Fazenda 2022?

A votação da oitava roça já está aberta. Os fãs devem votar na enquete A Fazenda 2022 oficial no site do R7 e escolher quem deve ser eliminado na noite de quinta-feira. Apesar da berlinda quádrupla, apenas um deles será eliminado.

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: localize a enquete A Fazenda 2022 oficial na página inicial;

Passo 3: clique na foto do peão que você quer que fique na competição e faça a validação de segurança em "sou humano";

Passo 4: aguarde o voto ser computado. Para participar de novo, clique em "votar novamente".

Que horas começa a eliminaçã0?

A Fazenda 14 começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor sem Igual. O programa fica no ar por 01h40, sendo finalizado às 00h10.

Na noite de quinta-feira, o público irá conhecer o nome do oitavo peão eliminado. Mas antes, a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas para os roceiros, que podem ser ouvidas pelos peões da sede - o intuito é colocar ainda mais fogo no feno.

O encerramento da contagem de votos acontece no final do programa ao vivo. Os três peões mais votados retornam para a sede, enquanto quem tiver a menor porcentagem de votos é eliminado.