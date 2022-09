Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem fica na 1ª roça?

Os peões se reuniram para formar a primeira roça na noite desta terça-feira, 20. Deborah, Tiago, Bruno e Shay levaram a pior, e apenas um deles terá a chance de escapar da berlinda amanhã. Enquanto isso, vote na Enquete A Fazenda 2022 e dê sua opinião sobre quem merece ficar no programa.

A primeira eliminação de A Fazenda 2022 será na quinta-feira, durante o programa ao vivo. Os três roceiros ficam no deck, na área externa do programa, onde recebem o resultado.

A apresentadora Adriane Galisteu anuncia o nome apenas dos peões que podem voltar para a sede. Quem ficar sozinho no deck, está eliminado. Geralmente, os jogadores que permanecem no jogo tocam o sino localizado na porta da mansão para anunciar seu retorno. O momento costuma ser marcado por caras e bocas dos peões, que ficam felizes ou tristes dependendo de quem volta da roça.

O programa de quinta-feira também exibe o quadro de humor comandado pelo comediante Carioca, que segue na atração apesar das fortes críticas que recebe na redes sociais. O público também acompanha os principais momentos das convivências entre os peões nos últimos dias.

Enquete A Fazenda 2022: quem merece ficar?

Votação no R7: enquete A Fazenda 2022

A votação no R7 só será aberta a partir de quarta-feira. Isso porque amanhã, os quatro roceiros vão competir na Prova do Fazendeiro e um deles ganhará a chance de escapar da berlinda. O vencedor da disputa se torna o dono do chapéu, distribuirá as tarefas entre os peões e terá o direito de ficar no Rancho do Fazendeiro.

Depois da escolha do novo fazendeiro, os três roceiros terão 30 segundos para convencer o público de que merecem ficar no programa. É somente após as defesas que a votação será aberta no R7.

Vale lembrar que em A Fazenda 2022, o voto é para ficar. Os internautas devem votar em quem deve permanecer no jogo. Quem tiver o menor percentual é eliminado.

