Enquete + votação final da roça falsa quem deve vencer?

Nesta quinta-feira, 1º, acontece a primeira berlinda fake de A Fazenda 2022. Pétala Barreiros, Deolane Bezerra e Bárbara Borges são as peoas que concorrem à chance de assistirem tudo o que acontece na sede durante dois dias. Quem deve ser a vencedora? Participe da votação da enquete da roça falsa e dê sua opinião!

Enquete A Fazenda 2022

R7 votação da Fazenda 2022

Como foi formada a roça falsa?

A primeira roça falsa da história de A Fazenda 2022 foi formada na última terça-feira, 29. A dinâmica aconteceu como de costume, começando com a indicação da fazendeira Bia Miranda.

A neta de Gretchen indicou Pelé Milflows para a roça, sob a justificativa de que o rapper sempre pede para ir à berlinda. Já Pétala Barreiros foi a mais votada pela casa, com quatro votos.

A influenciadora digital, por sua vez, puxou Bárbara Borges da baia para a berlinda. A atriz foi quem começou o resta um, e Deolane Bezerra sobrou na dinâmica, ocupando o quarto banquinho. A doutora havia vetado Pelé da Prova do Fazendeiro, mas Iran Malfitano usou o poder da chama vermelha para trocar a escolha da rival e tirou Pétala da disputa pelo chapéu.

Na quarta-feira, Pelé Milflows venceu a Prova do Fazendeiro pela segunda vez e escapou da berlinda. Agora, as três peoas disputam a preferência do público.

Como votar no R7?

A votação da roça falsa acontece exclusivamente no R7. O público tem até a noite desta quinta-feira para escolher qual das três peoas deve ganhar a chance de ir para o quarto secreto.

Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a votação logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: as foto de Deolane, Pétala e Babi vão aparecer. Clique em quem você quer que vença a roça falsa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado. Para participar mais de uma vez, basta clicar em "votar novamente".

O resultado será anunciado no final do programa desta quinta-feira por Adriane Galisteu. A escolhida pelo público, ao invés de deixar o reality, será levada para o quarto secreto, onde poderá assistir trechos do que se passa na sede. Na sexta-feira, ela poderá escolher dois aliados para visitá-la no rancho.

Os dois convidados não poderão falar para os demais participantes sobre a roça falsa, ou será feita uma berlinda relâmpago com os três envolvidos. A volta triunfal da peoa acontece no sábado, 3.