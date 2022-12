Enquete A Fazenda 2022: Pétala deve vencer a roça falsa?

Pétala Barreiros está em mais uma roça do reality show, mas dessa vez a berlinda é falsa. A influenciadora digital foi o alvo da casa, mas pode se dar bem caso seja a mais votada da enquete A Fazenda 2022. Ela merece ganhar esse trunfo? Vote!

Pétala Barreiros está na 11ª roça de A Fazenda 2022

Pétala Barreiros foi a mais votada da casa e ocupou o segundo banquinho da 11ª roça ao receber quatro votos de Iran Malfitano, Bárbara Borges, André Marinho e Pelé Milflows. A influenciadora digital não participou da Prova do Fazendeiro pois foi vetada pelo poder da chama vermelha.

A famosa faz parte do grupo A e tem como aliadas Moranguinho, Deolane e Bia. Ela esteve na sexta berlinda e conseguiu escapar, mas não teve uma porcentagem tão expressiva de votos: foram 25,40% dos votos para ficar, contra 21,14% de Vini Buttel, o eliminado da noite.

Assim como Deolane, a influenciadora também sofreu alguns cancelamentos ao longo de sua passagem pelo reality show. O nome da peoa também ficou envolto em meio a uma polêmica quando o pai dela, Altemir Barreiros, fez uma live em sua página no Instagram afirmando ter tentado invadir A Fazenda. Ele disse ter ficado desesperado ao saber que a filha tocou o sino pra sair mas não teve o pedido atendido pela produção.

Apesar das dificuldades do jogo, Pétala segue na disputa e agora pode ter a chance de vencer a roça falsa. Caso seja a mais votada da enquete A Fazenda 2022, ela passará dois dias no quarto secreto e terá a chance de assistir a trechos da convivência na sede.

Na sexta-feira, o falso eliminado receberá a visita de dois aliados. No entanto, nenhum deles poderá contar sobre a roça falsa para os demais participantes ou será formada uma roça relâmpago com os três envolvidos. A volta do peão escolhido pelo público acontece no sábado, 3.

Veja a votação que colocou Pétala Barreiros na roça falsa:

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Restam oito peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Vale lembrar que apenas quatro deles vão chegar até a grande final que será realizada em 15 de dezembro.

Deolane Bezerra, advogada

Moranguinho, dançarina

Bia Miranda, neta de Gretchen

Pétala Barreiros, influenciadora digital

Iran Malfitano, ator

Pelé Milflows, rapper

Bárbara Borges, atriz

André Marinho, cantor

Relembre os eliminados desta temporada:

1ª roça: Bruno Tálamo foi eliminado na primeira semana com 15,69%.

2ª roça: Ingrid Ohara saiu com apenas 29,01%;

3ª roça: Rosiane Pinheiro foi eliminada com 21,28% dos votos;

4ª roça: Tati Zaqui deixou o programa ao receber 27,70%;

5ª roça: Thomaz Costa foi eliminado com apenas 17,31%;

6ª roça: Vini Buttel deixou o programa com 21,14%;

7ª roça: Lucas Santos foi eliminado com 15,39% dos votos;

8ª roça: semana de eliminação dupla. Deborah Albuquerque deixou o programa com 23,19%, enquanto Alex Gallete recebeu 11% dos votos;

9ª roça: Ruivinha de Marte deixou o programa com 24,58% do votos;

10ª roça: Kerline Cardoso foi eliminada com 23,18% dos votos na enquete A Fazenda 2022.