Quem vai ganhar A Fazenda 2022 + Enquete em tempo real

Nesta quinta-feira, 15, o público descobre quem vai ganhar A Fazenda 2022 entre Bárbara Borges, Iran Malfitano e Bia Miranda. Após três meses de confinamento em Itapecerica da Serra, os peões vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Enquanto a final não chega, as enquetes extraoficiais apontam quem é o favorito ao prêmio.

Enquete em tempo real

Apenas três peões chegaram até a grande final do reality rural, ao contrário das edições anteriores nas quais quatro jogadores concorriam ao grande prêmio.

Bárbara Borges: a atriz de 43 anos despontou como uma das favoritas ao prêmio. Na penúltima semana, ela venceu a roça falsa, se consolidando como um dos destaques desta temporada. Sua maior rival no jogo foi Deolane Bezerra, com quem trocou muitas farpas.

Bia Miranda: a neta de Gretchen, hoje com 18 anos, venceu a votação do paiol em setembro e conquistou a última vaga em A Fazenda 14. Uma das principais jogadoras do grupo A, é a única entre suas aliadas que conseguiu chegar até a final. Manteve uma rivalidade com Babi ao longo do jogo.

Iran Malfitano: o ator de 41 anos é mais um integrante do grupo B que chegou na disputa final pelo prêmio milionário. Ao longo da temporada, manteve uma amizade com Babi e com André Marinho. Foi o maior vencedor da Prova de Fogo da edição, com três conquistas.

Como assistir a final de A Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 ocorrerá ao vivo nesta quinta-feira, 15, às 22h30, horário de Brasília. O evento será transmitido pela televisão e internet.

Para assistir a entrega do prêmio milionário, basta sintonizar na Record no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a decisão através do Playplus, plataforma de streaming da emissora.

O Playplus libera o sinal gratuitamente mediante cadastro. Primeiro, acesse a plataforma no navegador de seu smartphone ou navegador, ou baixe o aplicativo. A plataforma solicita um cadastro - é necessário informar o nome completo, e-mail e criar uma senha, que será seu login para voltar a acessar os serviços.

Clique em "faça um teste grátis" e opte pela opção "play gratuito" para se cadastrar no plano mais simples, que dá acesso o sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora. Conta feita, clique em 'no ar' no canto superior para assistir.

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

Não houve mudança em relação ao prêmio de A Fazenda 2022. A premiação segue a mesma dos anos anteriores:

1º lugar: R$ 1,5 milhão

2º lugar: um carro 0km;

3º lugar: não há premiação.

Vale lembrar que os peões também levam todos os prêmios conquistados ao longo do programa e o cachê pago pela participação.

Quem vai ganhar A Fazenda 2022?

Para os leitores do DCI, quem vai ganhar A Fazenda 2022 é Bárbara Borges. Em consulta realizada ao resultado da enquete nesta quarta-feira, às 21h, horário de Brasília, a peoa aparecia na liderança com 49,50% dos votos. Ao longo da temporada, a atriz se consolidou como uma das mais fortes jogadoras e venceu a roça falsa realizada na penúltima semana.

O segundo lugar, que leva um carro 0km, deve ficar com Bia Miranda. A neta de Gretchen está na segunda posição com 47,20% dos votos.

Bem distante das duas peoas, está Iran Malfitano em terceiro lugar. O ator soma apenas 3% dos votos e deve deixar o reality apenas com os prêmios conquistados ao longo de sua participação na competição.

No UOL, o resultado é o mesmo, mas Babi está em ampla vantagem. A atriz tem 66,25% da preferência do público, seguida de Bia com 29,55% e Iran com 4,20%.