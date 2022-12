Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano merece vencer?

Iran Malfitano chegou até a final do reality rural e agora precisa do engajamento de sua torcida na Enquete A Fazenda 2022 para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. O ex-global merece o título de vencedor da temporada? Vote!

Iran Malfitano está na final de A Fazenda 2022

Iran Malfitano é um dos finalistas da 14ª temporada de A Fazenda 2022. O ator conseguiu passar pela última berlinda do programa e vai disputar o prêmio de R$1,5 milhão com os outros dois peões.

Ao longo de toda a temporada, o ator esteve no grupo B e se opôs aos participantes do time A, apesar de não ter nenhum inimigo declarado de fato no jogo. Mesmo estando no grupo oposto, se aproximou bastante de André Marinho - esse, inclusive, foi o motivo que levou o cantor a romper com suas então aliadas.

O ex-global foi o peão que mais venceu a Prova de Fogo, acumulando três vitórias. Sua passagem pelo programa também foi marcada por falas controversas, que causaram indignação por parte do público nas redes sociais. No entanto, ele sempre teve porcentagens expressivas para continuar na competição, com exceção da última, nas quais os votos ficaram bastante divididos.

Esse foi o primeiro reality show de Iran Malfitano, de 41 anos. O ator ficou famoso na década de 2000, quando interpretou Gui em Malhação. Na Globo, ele também esteve em Kubanacan (2003), Bang Bang (2005), Cobras & Lagartos (2006) e A Favorita (2008).

Depois de deixar a emissora, Malfitano passou a atuar em novelas bíblicas da Record. Entre os títulos que o ator esteve, estão José do Egito (2013), A Terra Prometida (2016) e Gênesis (2021).

Como votar para Iran Malfitano vencer A Fazenda 2022?

Os fãs de Iran Malfitano que querem ver o ator se tornando o grande campeão desta temporada precisam votar na enquete A Fazenda 2022. A votação ficará aberta até a noite de quinta-feira, quando será encerrada pela apresentadora Adriane Galisteu.

A votação acontece exclusivamente no site do R7. Veja como participar:

Passo 1: localize a enquete A Fazenda 2022 na página do reality show no R7, único site onde os votos são contabilizados de fato (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que vença o programa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em "sou humano";

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

Quando será a final de A Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 15 de dezembro. O grande vencedor leva para casa o prêmio milionário de R$1,5 milhão.

O segundo colocado também não sairá de mãos vazios e ficará um carro 0km, conforme anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu no programa do último domingo. O terceiro lugar leva apenas os prêmios conquistados ao longo do programa.

Neste ano, apenas três peões vão disputar o prêmio, ao contrário das edições anteriores no qual quatro jogadores chegavam até o último episódio, isso porque houve duas expulsões (Shayan Haghbin e Tiago Ramos) e duas desistências (Deolane Bezerra e Pétala Barreiros).

Como de costume, o vencedor só será anunciado no final do programa ao vivo. Ao longo da edição, os peões vão recordar os melhore momentos do jogo que causou muito "fogo no feno" nesta temporada. Enquanto o programa estiver no ar, o público poderá continuar votando em quem deve vencer o reality na enquete A Fazenda 2022 do R7.

Em 2021, o grande vencedor foi Rico Melquíades, com Bil Araújo em segundo lugar. Em 2020, o prêmio ficou com Jojo Toddynho - Biel ficou em segundo lugar.