Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve ganhar?

Bia Miranda chegou até a final do reality show rural da Record. A neta de Gretchen participa da enquete A Fazenda 2022 valendo o prêmio de R$ 1,5 milhão contra mais dois peões e pode levar para casa o valor milionário caso seja a mais votada. A peoa deve vencer? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Bia deve vencer?

Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano merece vencer?

Enquete A Fazenda 2022 R7: Bárbara deve ser a campeã?

Bia Miranda está na final de A Fazenda 2022

Bia Miranda é a única integrante do grupo A que conseguiu chegar até a final de A Fazenda 2022. A neta de Gretchen passou da última berlinda do reality show e garantiu sua vaga entre os três finalistas.

Em setembro, a peoa foi a vencedora da votação do paiol, superando os adversários André Santos, Cláudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki. Bia arranjou confusão com Ingrid Ohara, eliminada na segunda semana, no mesmo momento de sua chegada - as duas haviam trocado farpas durante uma dinâmica feita com os peões da sede e os do paiol. Shayan Haghbin, expulso na quinta semana, e Bárbara Borges, também finalistas, foram dois de seus principais rivais no jogo.

Logo que chegou, também se aliou a Deolane Bezerra, com quem permaneceu unida até o momento da desistência da advogada na penúltima semana, além de manter amizades com Pétala Barreiros e Moranguinho.

Bia foi a participante que mais se tornou fazendeira nesta temporada. Ela venceu três disputas pelo chapéu, escapando da roça em três oportunidades.

A peoa é uma das participantes mais jovens que já passaram por A Fazenda, com apenas 18 anos. Bia é filha de Jenny Miranda, que foi adotada informalmente por Gretchen há alguns anos. No entanto, a adoção não foi oficializada. Ela também foi destaque na mídia ao afirmar ter vivido um breve affair com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, de 40 anos. A peoa, inclusive, teria brigado com a própria mãe por causa disso.

Quem saiu da Fazenda?

Ao longo da temporada, foram 14 eliminações, duas expulsões e duas desistências, marcando uma edição bastante atípica. Nunca na história o reality show houve um desfalque tão grande ao longo do jogo.

1ª semana: Bruno Tálamo deixou a competição com apenas 15,69% dos votos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª semana: Rosiane Pinheiro saiu da disputa na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª semana: Tati Zaqui foi quem saiu da Fazenda com apenas 27,70% dos votos.

5ª semana: Thomaz Costa foi eliminado do programa com 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel saiu ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos deixou o confinamento com 15,39% dos votos do público.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

10ª semana: Kerline saiu de A Fazenda 2022 com 23,18% dos votos.

11ª semana: roça falsa vencida por Bárbara Borges.

12ª semana: Moranguinho deixou o confinamento com 13,04%.dos votos.

13ª semana: André Marinho foi o penúltimo eliminado ao somar apenas 3,49%.

Expulsos: Shayan Haghbin e Tiago Ramos

Desistência: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros

Como votar para Bia Miranda vencer A Fazenda 2022?

Os fãs de Bia Miranda que querem ver a neta de Gretchen voltar para casa com o prêmio milionário precisam votar na enquete A Fazenda 2022 oficial no R7, único portal que contabiliza os votos para a premiação. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a votação logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que leve o prêmio de R$1,5 milhão;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo.