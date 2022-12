Enquete A Fazenda 2022 R7: Bárbara deve ser a campeã?

Bárbara Borges chegou até a final do reality rural e pode levar o prêmio de R$ 1,5 milhão caso seja a mais votada da enquete A Fazenda 2022. A ex-paquita é uma das jogadoras mais fortes do grupo B e se tornou um das protagonistas ao longo da temporada. Ela merece vencer o programa? Vote!

Enquete A Fazenda 2022: Babi deve levar R$1,5 milhão?

R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem ganha o reality?

Enquete A Fazenda 2022: Bia Miranda deve ganhar?

Enquete A Fazenda 2022: Iran Malfitano merece vencer?

Bárbara Borges está na final de A Fazenda 2022

Babi é uma das finalistas da 14ª edição de A Fazenda. A ex-paquita escapou da última berlinda do programa e conquistou uma vaga entre os três peões que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Ao longo de toda a temporada, a atriz esteve no grupo B. Babi começou a competição bastante discreta, mas logo mostrou a que veio e se tornou uma das protagonistas.

Após a saída de Deborah Albuquerque na oitava semana, Bárbara se tornou a principal rival de Deolane Bezerra. As duas travaram uma guerra que durou semanas, com troca de farpas diariamente e muito "fogo no feno" durante as formações de roça.

Em todas as berlindas que participou, Bárbara conseguiu porcentagens expressivas para ficar no programa e nunca correu risco de ser eliminada. Ela, inclusive, venceu a roça falsa em uma disputa contra Deolane Bezerra. A ex-paquita passou dois dias no rancho secreto assistindo a trechos do que acontecia na sede.

A volta de Babi para a sede abalou suas rivais no grupo A, incluindo a advogada, Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho. As quatro arrumaram as malas para desistir da competição, mas apenas a doutora e a influenciadora digital deixaram de fato o reality show nos dias seguintes, mas por outros motivos.

Esse foi o primeiro reality show que Bárbara Borges participou. A atriz, de 43 anos, começou a carreira como paquita dos programas Xuxa Park (1995), Xuxa Hits (1995) e Planeta Xuxa (1997). Ela também atuou em novelas da Globo, incluindo Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Nos últimos anos, esteve em folhetins bíblicos da Record.

Como votar na final de A Fazenda 2022?

A votação para a final de A Fazenda 2022 fica aberta até a noite de quinta - a contagem de votos é encerrada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

O R7 é o único portal que contabiliza de fato os votos. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que vença o programa e leve R$1,5 milhão para casa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

O vencedor de A Fazenda 2022 voltará para casa milionário. O mais votado pelo público leva o grande prêmio de R$1,5 milhão, que se mantém nesse mesmo valor de 2017.

O segundo lugar não sairá de mãos vazias. O segundo mais votado na enquete A Fazenda 2022 será premiado com um carro 0km, conforme anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu no programa do último domingo, 11. Já o terceiro colocado levará apenas os prêmios conquistados ao longo do programa.

Ao contrário das últimas edições do programa, nesse ano apenas três peões participam da grande final. O reality show sofreu um desfalque no elenco com as expulsões de Shayan Haghbin e Tiago Ramos na quinta semana e com as desistências de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, em uma temporada bastante atípica.

A final de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 15, a partir das 22h30, horário de Brasília.