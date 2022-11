Roça A Fazenda 2022 + enquete: quem deve ir para a 7ª berlinda?

A sétima berlinda do reality show rural será formada na noite desta terça-feira, 1º. O fazendeiro Pelé Milflows dá início a dinâmica indicando um peão, seguido da votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um. Quem deve ir para a votação popular nesta semana? Vote na roça A Fazenda 2022 enquete e dê sua opinião.

Enquete A Fazenda 2022

Quem pode ser indicado para a roça?

Exceto por Pelé Milflows, todos os jogadores podem ir para a roça nesta semana.

Podem ser indicados pelo fazendeiro ou pela votação aberta: Deolane Bezerra, Moranguinho, Bia Miranda, Deborah Albuquerque, Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Pétala Barreiros e André Marinho.

Podem ser indicados pelo fazendeiro ou puxados da baia: Alex Gallete, Iran Malfitano, Ruivinha de Marte e Lucas Santos.

Como será formada a 7ª roça de A Fazenda 14?

A sétima roça de A Fazenda 2022 começará tradicionalmente com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Pelé Milflows. O rapper ainda não decidiu qual será sua escolha, mas nos últimos dias ele citou o nome de Lucas Santos, Bia Miranda e Deolane Bezerra.

Na tarde da última sexta, Iran Malfitano disse que já era hora de Lucas ir para a roça e o fazendeiro concordou: "Sim, realmente chegou a hora [...] Mas tem que ter algum dos nossos na roça, porque aí a gente se salva. Alguém vai ter que colocar a cara a tapa".

Outro nome cogitado por ele durante um papo com Kerline Cardoso ontem (31) foi de Bia. O cantor acredita que caso a neta de Gretchen fosse para a berlinda com Deolane Bezerra, a advogada seria eliminada.

Após a indicação de Pelé, os famosos começam a votação aberta. Todos os peões da sede podem ser votados, exceto os da baia da semana - um deles será puxado para a berlinda pelo jogador que tiver mais votos.

O peão puxado da baia começa a dinâmica do resta um. O jogador que não for salvo por ninguém ocupa a quarta vaga na berlinda e escolhe um dos quatro roceiros para vetar da Prova do Fazendeiro.

Há ainda os poderes da chama, que nesta semana estão com Deborah Albuquerque. O poder da Chama Vermelha anulará o voto de dois peões, enquanto o do segundo pergaminho só será revelado para o público no momento da formação da roça.

Quando será aberta a votação?

A votação da sétima roça de A Fazenda 2022 só será aberta na noite de quarta-feira, no final do programa ao vivo. Três roceiros vão competir pelo chapéu de fazendeiro e quem vencer escapa da berlinda.

Os dois peões que perderem a disputa se juntam ao jogador que foi vetado da prova. Os três terão 30 segundos para defenderem suas permanências no reality show.

O público poderá votar na Roça A Fazenda 2022 enquete oficial no R7 até a noite de quinta, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem dos votos ao vivo. O roceiro que tiver a menor quantidade de votos para ficar deixa o programa.

Quando será a eliminação?

A sétima eliminação de A Fazenda 2022 será na quinta-feira, 3. Como de costume, os três roceiros se despedem dos colegas ainda na sede e vão para o deck de eliminação, de onde somente dois deles voltam para o jogo.

Enquanto os roceiros aguardam o resultado, a apresentadora Adriane Galisteu faz algumas perguntas provocativas sobre o jogo para cada um deles, que podem ser ouvidas pelos participantes que ficaram na sede para colocar ainda mais "fogo no feno".

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do Playplus. Na sexta, haverá a Live do Eliminado, aberta para todo o público, às 21h, horário de Brasília, e no domingo, o eliminado participa da Hora do Faro, a partir das 15h45.