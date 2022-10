Votação + Enquete a Fazenda 2022: Vini, Tati ou Babi, quem fica?

Participe da enquete a Fazenda 2022 do DCI e opine sobre qual dos roceiros desta semana merece permanecer no reality da Record TV.

Mais uma roça está formada no reality rural da Record TV e, desta vez, Vini Buttel, Tati e Bárbara correm o risco de ser eliminados e dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Na próxima quinta-feira, 13 de outubro, o menos popular na votação oficial do R7.com deixará o confinamento: participe da enquete A Fazenda 2022 do DCI e opine sobre quem deve ficar no programa.

Enquete a Fazenda 2022 – quem deve ficar no programa?

 

Como foi a formação da roça

A formação da roça desta semana deu o que falar entre os famosos e famosas na disputa por R$ 1,5 milhão. No programa transmitido ao vivo na última terça-feira, 11 de outubro, os peões que seguem no programa se reuniram na área externa da sede para votar uns nos outros e definir quais seriam as vítimas da enquete a Fazenda 2022 desta semana.

O primeiro participante a terminar o dia no banquinho mais temido do reality foi Vini Buttel. O modelo e influenciador digital foi o alvo do fazendeiro da semana, Alex Gallete, e foi direto para a berlinda. Durante o voto, o fazendeiro destacou que Vini é uma pessoa cheia de preconceitos e, dentro da Fazenda, já desrespeitou diversos participantes – o que o afasta de todos os seus princípios. Alex também destacou que, na semana passada, antes de virar fazendeiro, ele tinha ido para a roça pelas mãos do roceiros desta semana e, assim, a indicação era troca de votos.

Vini, como não poderia ser diferente, não ficou feliz em estar na enquete a Fazenda 2022 desta semana. Ele disse que o fazendeiro fingiu trabalhar a semana inteira, prometeu muito e não cumpriu nada, além de querer “lacrar a todo custo” dentro do programa.

O resultado da votação dos participantes da sede desta semana terminou com a condenação de Bia Miranda para a berlinda. A neta de Gretchen foi o nome mais votado da rodada, com 9 indicações para a roça, entre moradores da sede e da baia. Entre as principais justificativas da formação da roça, os moradores da sede e da baia acusaram Bia Miranda de ser mal criada e não saber lidar com pessoas. Sobre as acusações, a participante se defendeu e disse que cresceu sem mãe e pai e, por isso, é realmente mal criada. Bia Miranda chegou a chorar ao relembrar a infância difícil.

Sendo a participante mais votada da semana, Bia foi quem teve a chance de puxar uma das moradoras da baia para também ir à quarta roça da temporada. Ela optou por puxar Bárbara Borges, com quem protagonizou algumas discussões ao longo da semana, para disputar a permanência no reality com uma enquete a Fazenda 2022.

Por sua vez, Bárbara, por ter sido a condenada da baia, foi quem começou o resta um desta semana. A dinâmica, que consiste em um peão salvar o outro até que um deles não seja salvo e termine na berlinda, acabou com Tati Zaqui na posição mais temida da vez. A cantora foi quem teve que vetar um participante da Prova do Fazendeiro e optou por tirar Vini Buttel da disputa.

Como votar no R7 – A Fazenda 2022

A enquete a Fazenda 2022 do DCI serve como uma bússola da opinião popular e, embora adiante possíveis porcentagens dos peões, não é uma votação oficial e, assim, não influencia diretamente no resultado da eliminação. Para ter o voto contabilizado na eliminação da semana, é preciso participar da votação oficial do programa no R7.com – o portal oficial da Record TV na web.

Para isso, é preciso ter acesso à internet e visitar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. A enquete a Fazenda 2022 oficial estará fixada no topo da página inicial e, para votar, basta escolher qual dos participantes merece ficar no programa. Com o favorito em mente, basta clicar na opção e, depois, na caixinha “Sou Humano”. Essa é uma ferramenta da Record TV para evitar que robôs fraudem a votação e que, assim, o nome eliminado realmente seja o menos popular da semana.

Ao finalizar o processo de comprovação de humanidade, uma mensagem de confirmação de voto será exibida na tela. Na mensagem, a Record TV agradece o voto, confirma sua computação e convida o internauta a repetir o processo – que pode ser feito infinitas vezes enquanto a votação estiver aberta.

O encerramento da votação popular será feito, ao vivo, instantes antes do anúncio de quem é o eliminado da semana.

Como assistir a Fazenda 2022 na internet

Todo o cronograma da semana de A Fazenda 2022, com os principais acontecimentos do reality e o anúncio do eliminado na enquete a Fazenda 2022, é transmitido ao vivo na TV e na internet. Para ver na TV, só é preciso sintonizar um aparelho televisor na Record TV – emissora dona do reality. No horário combinado, depois da novela Amor Sem Igual, o programa começará a ser exibido e mostrará todos os principais acontecimentos e decisões do programa.

No entanto, também é possível assistir na internet. Para isso, basta ter uma conta no PlayPlus, o serviço de streaming oficial da Record TV. No formato gratuito da plataforma, que precisa de uma conta criada com nome e e-mail, o internauta pode assistir ao mesmo sinal da TV aberta ao clicar na aba “No Ar”. Assim como na TV, todas as principais decisões são transmitidas nesse formato.

Para os fãs do programa, a Record TV disponibiliza também uma assinatura mais completa do PlayPlus, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês e dá acesso aos sinais exclusivos e 24 horas de câmeras espalhadas dentro da sede. O grande diferencial do formato é a possibilidade de acompanhar os peões a qualquer momento, podendo inclusive ver a interação dos confinados durante os intervalos da TV aberta.

