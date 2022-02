Enquete BBB 22: Brunna, Paulo André ou Gustavo, quem sai?

Participe da enquete BBB 22 do DCI e opine sobre quem deve ser o próximo eliminado do reality mais popular da TV brasileira.

Brunna, Paulo André e Gustavo estão no paredão do BBB 2022 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 22 e Gshow.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação de terça 22/02.

O líder Lucas indicou Brunna; Paulo André e Gustavo foram votados pela casa.

Mas quem deve continuar no reality?

Enquete BBB 22 – Quem deve sair?

Enquete BBB 22: quem deve sair no 5º paredão? Brunna Gustavo Paulo André Resultados Votar

BBB 22: como foi formado o paredão?

Gustavo: Participante da Casa de Vidro tem 31 anos e foi parar no paredão na última sexta-feira, 18 de fevereiro, quando o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 22. Brunna Gonçalves atendeu ao telefone e colocou Gustavo no paredão.

Paulo André: o atleta foi votado pelo grupo do confessionário, formado por Tiago, Natália, Linn e Jessi.

Brunna: apesar de atender o big fone, a dançarina foi parar no paredão pelas mãos do líder Lucas e não teve direito a prova bate e volta.

A enquete BBB 22 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento na próxima terça-feira, 22 de fevereiro, durante o programa ao vivo.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam no domingo, dia 20 de fevereiro e vai até terça, 22 de fevereiro de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos a partir de R$ 24, 90 ao mês, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

Programação do BBB 22

Segunda-feira (21/02): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (22/02): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (23/02): Festa do Líder;

Quinta-feira (24/02): Prova do Líder;

Sexta-feira (25/02): Festa com show;

Sábado (26/02): Prova do Anjo;

Domingo (27/02): Formação de Paredão.

