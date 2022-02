A enquete BBB 22 do DCI quer saber quem merece ganhar - Foto: Reprodução/Globo

Enquete BBB 22: com a saída de Brunna, quem deve ganhar?

Mais um paredão foi resolvido no maior reality da TV brasileira e, desta vez, Brunna Gonçalves foi eliminada contra Gustavo e Paulo André. Com isso, 16 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão e um carro 0KM. Dentre eles, quem deve ganhar? Vote na enquete do BBB 22 e opine sobre quem é o favorito da edição.

Com isso, os participantes do grupo Pipoca são a maioria no programa.

Desde o início do reality, 5 participantes foram eliminados e uma participante, Maria, acabou expulsa por agressão.

Participe da enquete BBB 22 do DCI e apoie o seu participante favorito na edição.

Votação parcial aponta quem é o favorito

De acordo com a enquete publicada no DCI, Arthur Aguiar é o favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão e deve ser o grande vencedor do reality. Ele recebeu 36,76% dos votos, sendo a maior parcela de toda a votação.

A segunda posição na ordem de favoritismo na enquete BBB 22 é de Vinícius. O participante do Pipoca recebeu

17,92% dos votos. Embora esteja na segunda posição, a distância de Vini até o topo da lista é de 18,84% dos votos. A diferença entre os dois reforça o favoritismo de Arthur.

Douglas Silva está na terceira posição com 8,22% dos votos e é seguido por Natália, com 5,28%, e Paulo André, que recebeu 5,26% dos votos.

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada e saiu do programa contra Natália e Naiara Azevedo. Ele recebeu 49,31% dos votos para sair, enquanto a designer de unhas ficou com 34,89% e a cantora sertaneja somou 15,8% na enquete BBB 22.

Rodrigo foi o segundo participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ele foi eliminado em um paredão contra Natália e Jessilane, que somaram 26,1% e 25,4%, respectivamente. Rodrigo recebeu 48,45% dos votos.

Naiara Azevedo foi a primeira camarote da temporada a ser eliminada, a famosa deixou o programa ao disputar um paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva. Enquanto a cantora somou 57,77% dos votos para sair, Douglas teve 38,96% e Arthur apenas 3,27%.

Bárbara foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil. A sister era pipoca e foi puxada por Arthur para a berlinda em um contragolpe. A loira foi a mais votada para sair na enquete BBB 22, recebeu 86,02% e entrou para o top 10 das maiores rejeições do programa.

Maria, do camarote, foi expulsa do programa por conta de sua agressividade em um Jogo da Discórdia. A sister nunca foi para o paredão, mas viu a porta da saída do reality ao bater com um balde na cabeça de Natália.

Brunna foi a participante mais votada da quinta semana de confinamento. Ela deixou o programa com 76,18% dos votos e foi derrotada por Gustavo e Paulo André. Os três participantes estavam no paredão pela primeira vez. Vote na enquete BBB 22 e diga quem merece vencer o programa agora que Brunna foi eliminada.

