ENQUETE BBB 23: Alface deve mandar quem para o paredão?

Ricardo Alface venceu a décimo terceira prova do líder na última quinta-feira (6) e agora tem a missão de escolher um alvo para enviar direto para a berlinda na votação de domingo (9). Quem deve ir parar no paredão por causa do chefão da casa? Vote na enquete BBB 23 e opine sobre as próximas jogadas do brother!

Ricardo venceu a décima terceira prova do líder em uma disputa que exigiu habilidade e estratégia.

As três primeiras etapas ele realizou ao lado de Sarah e na batalha final o casal precisou se enfrentar em uma piscina de bolinha em busca de plaquinhas.

Ele levou a melhor, foi coroado líder da semana e agora terá que mandar alguém ao paredão. Para seu vip escolheu Sarah e Domitila.

Quem continua no BBB 23: além do líder Alface, também estão na casa a cantora Aline Wirley, a médica Amanda, a personal trainer Larissa, a atriz Bruna Griphao, o enfermeiro Cezar Black, a ativista social Domitila Barros, o médico Fred Nicácio e a psicóloga Sarah Aline. No total, eles estão em nove participantes.

Ricardo Alface é líder há menos de 24 horas, mas já tem alvo para o décimo terceiro paredão. O biomédico tem uma guerra cheia de altos e baixos contra Cezar Black no BBB 23 e pretende colocar o adversário na berlinda desta semana.

Em papo com Domitila no quarto do líder, nesta madrugada (7), o brother disse que não pode voltar atrás em sua decisão, pois já disse que colocaria o enfermeiro na berlinda.

"Para mim, seria um paredão bom o Black e Amanda", avaliou Alface durante o papo. "Não vou lhe influenciar, tenho três argumentos, mas não importa", opina Domitila, que recebe em resposta: "desculpa, mas vou ser sincero, você não vai conseguir. Você pode vir com argumentos melhores do mundo, não vai. Porque palavra que vai não tem como voltar".

Em uma conversa um pouco antes dessa, no quarto fundo do mar, com Sarah Aline e Fred Nicácio, o brother também citou Black como seu alvo e avaliou: "o problema é que eu já declarei e não tem mais como voltar atrás. E ele vacilou comigo de novo, várias vezes".

ALFACE INFORMA QUE NAO VAI VOLTAR ATRAS, QUE NAO TEM COMO NAO INDICAR O CEZAR BLACK AAAAAAAAAAAAAAA #BBB23

A treta mais recente entre a dupla foi durante um dos últimos jogos da discórdia. Cezar foi citado por Alface durante a dinâmica e depois os dois bateram boca. A dupla trocou acusações e Cezar expôs algumas conversas sobre jogo que eles tiveram, como por exemplo opções de voto do biomédico.

Irritado, Alface afirmou para o adversário: "meu irmão, você está fo****, vou te colocar no paredão. Eu quero você no paredão".

Alface disse que vai colocar Cezar no paredão. Começou a gritaria e Amanda não gostou. Disse que ele não manda no jogo. Alface disse para Amanda não se meter. Amanda acordou pela primeira vez e começou a baixaria. #BBB23

Monstro da semana não poderá tirar líder do vip

Ricardo Alface terá uma vantagem esta semana. Ele não terá perigo de sair do vip com o castigo do monstro, mesmo se seu adversário Cezar Black vencer a prova do anjo. Isso porque o anjo autoimune desta semana escolherá dois brothers para ao paredão pelo castigo do monstro.

Como o líder é sempre imune no BBB 23, Alface não poderá ser selecionado para a dinâmica. O brother teve sorte com a dinâmica da semana, pois já tomou essa atitude contra Black e o mandou para xepa quando o baiano foi líder, por isso o biomédico correria perigo se o enfermeiro vencesse a prova.

