Enquete BBB 23: Cezar deve ser eliminado do reality?

Cezar compete na enquete BBB 23 do terceiro paredão da temporada ao lado de Tina e Gabriel e pode em breve se despedir do programa. O brother deu azar durante a formação de berlinda e também na disputa do bate e volta e por isso agora depende apenas do público.

Esta é a segunda berlinda do Big Brother Brasil que conta com a presença do enfermeiro baiano. Ele também foi parar no paredão da semana passada, contra Domitila e Gabriel, mas conseguiu se salvar. Neste último domingo (5), ele foi o mais votado da casa, totalizando 9 indicações no confessionário, e por isso retornou para a disputa por permanência.

Enquete BBB 23 - Cezar merece sair?

Como votar para eliminar

Para eliminar Cezar, Tina ou Gabriel Santana neste terceiro paredão do reality show é necessário votar ne enquete BBB 23 oficial do programa, que fica disponível no Gshow até o programa ao vivo de terça-feira, dia da eliminação.

Passo a passo:

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) ou se preferir por ir direto para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Será necessário ter uma conta no site para votar, então caso ainda não tenha feito a sua, você terá que primeiro se cadastrar para só depois acessar a enquete BBB 23;

2 - Para realizar seu cadastro, vá no menu que fica no canto superior esquerdo da página e e clique em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Se tiver seu cadastro, informe e-mail e senha. Se ainda não tiver, clique em "cadastre-se"

3 - Nesta nova página, informe os seguintes dados pessoais: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Finalize ao selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois clicando no botão "cadastrar";

4 - Com sua conta nova em mãos, continue logado no site e vá até a página do BBB 23 novamente para acessar a enquete BBB 23;

5 - Clique no participante que deseja eliminar. Depois, selecione "sou humano" para passar pela verificação de robôs e por último aperte aguarde a confirmação do voto. Se quiser repetir é só clicar em "votar novamente".

