Enquete BBB 23: qual das mulheres cotadas deve entrar no reality?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro e trará mais um time de convidados famosos para a disputa pelo prêmio milionário. Enquanto a lista oficial de participantes não é divulgada, alguns rumores surgem na web com nomes de possíveis brothers e sisters. Entre as mulheres, quem merece uma vaga na casa mais vigiada do Brasil? Vote na enquete BBB 23!

Quem são as possíveis cotadas para o BBB 23?

Alguns nomes circulam entre os internautas e veículos de imprensa como possíveis nomes de sisters famosas para o BBB 23. São elas:

Bruna Griphao: atriz, 23 anos. Atua na Globo há dez anos e já esteve em Avenida Brasil (2012), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e Nos Tempos do Imperador (2021).

Yasmin Brunet: atriz, modelo e influenciadora digital, 34 anos. Já atuou em Verdades Secretas (2015), novela da Globo. Foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou neste ano.

Paula Fernandes: cantora, 38 anos. Ficou famosa com a música Pássaro de Fogo, lançada em 2009.

Dora Figueiredo: influenciadora digital, 28 anos. Ficou conhecida com seu canal no YouTube sobre sexualidade e relacionamentos.

Mariely Santos: influenciadora digital, 23 anos. É uma das 'gêmeas lacração', ao lado da irmã Mirella, que participam dos videoclipes de Mc Loma.

Cleo Pires: atriz, 40 anos. É filha de Glória Pires e irmã de Fiuk. Já atuou em novelas da Globo, incluindo O Tempo Não Para (2018), Haja Coração (2016), Salve Jorge (2012) e Caminho das Índias (2009). Também é cantora.

Samantha Schmütz: atriz e humorista, 43 anos. Ficou muito conhecida por interpretar Juninho Play no Zorra Total. Recentemente, esteve em seriados da Amazon Prime Video.

Laura Brito: influenciadora digital, 27 anos. Soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, onde ensina a customizar peças de roupa.

Sofia Santino: influenciadora digital, 22 anos. Ficou conhecida por publicar vídeos de maquiagem em suas redes sociais, onde também fala sobre lifestyle, receitas e outros assuntos.

Vanessa Lopes: influenciadora digital, 21 anos. Soma mais de 27 milhões de seguidores no TikTok, onde posta vídeos de dancinha. Neste ano, lançou a música Chapadinha na Gaveta, temática da Copa do Mundo.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, terça-feira. Neste ano, o elenco volta a ser dividido entre Pipocas, anônimos que se inscrevem para participar da competição, e Camarotes, famosos convidados pela produção do programa.

Neste ano, haverá novidades. A primeira mudança é que o valor do prêmio irá mudar pela primeira vez em anos - a dinâmica ainda não foi explicada pela produção, mas os participantes poderão ver o valor mudando ao longo da competição.

A casa de vidro também retorna neste ano. Pela primeira vez em anos, a dinâmica será realizada antes do início do programa e volta a ser realizada dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe se os escolhidos serão anônimos, como de costume, ou famosos.

Haverá também um novo quadro, comandado pela cartunista Rafaella. Cenas emblemáticas dos participantes do BBB 23 vão ganhar versões animadas, como a artista costuma fazer em sua página no Instagram. O CAT BBB, quadro de humor comandado por Dani Calabresa, também deve retornar para mais uma temporada.

O Big Brother Brasil segue comandado por Tadeu Schmidt, com direção de Boninho. Essa é a segunda temporada como jornalista no comando da atração, que entrou no ano passado para substituir Tiago Leifert, que na época havia deixado a Globo.

Ainda não se sabe quando a lista oficial de participantes será divulgada, o que deve acontecer em uma data próxima ao programa, como nos últimos anos. Além das mulheres, outros cotados são Mc Guimê, Lucas Lucco, João Guilherme, Arthur Zanetti e mais.

